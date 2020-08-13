Bolu'da kavga: 1 yaralı Bolu'da iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

Bolu'da iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine tarafların birbirine saldırdığını gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kavga edenleri ayırarak polis merkezine götürdü. Birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenilen taraflar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Öte yandan kavgada başına şişe atılan bir kişinin hafif şekilde yaralandığı ve tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA