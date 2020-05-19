Bolu'da karantina yurdunda kalanlar için 19 Mayıs kutlaması
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Bolu'da karantina yurdunda kalanlar için 19 Mayıs kutlaması

Bolu'da karantina yurdunda kalanlar için 19 Mayıs kutlaması Bolu'da, yurtdışından geldikten sonra öğrenci yurdunda karantinada kalan vatandaşlar, İstiklal Marşı ve şarkılarla 19 Mayıs'ı kutladı.

Bolu'da karantina yurdunda kalanlar için 19 Mayıs kutlaması
19.05.2020 22:03 | Son Güncelleme: 19.05.2020 22:03

Bolu'da karantina yurdunda kalanlar için 19 Mayıs kutlaması

BOLU - Bolu'da, yurtdışından geldikten sonra öğrenci yurdunda karantinada kalan vatandaşlar, İstiklal Marşı ve şarkılarla 19 Mayıs'ı kutladı.

Kırgızistan'dan Türkiye'ye gelen 146 kişi, 3 gün önce korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca karantinada kalacakları Bolu Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü'ne bağlı Hayreddin Tokadi yurduna yerleştirildi. Yurtta kalan vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayabilmeleri için Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü etkinlik düzenledi.

Etkinlik kapsamında, görevliler tarafından yurdun bahçesine büyük bir Türk bayrağı açılarak İstiklal Marşı okundu. Yurtta kalan vatandaşlar da Türk bayraklarıyla pencelere çıkarak okunan marşlara ve şarkılara eşlik etti.

Kaynak: İHA

Manşet

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