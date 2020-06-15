Bolu'da FETÖ'den 2 gözaltı Bolu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında örgütün haberleşme programı ByLock'u kullanan M.K. (27) ve R.T. (25) hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerin kent merkezinde olduklarını belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - BOLU

Kaynak: İHA