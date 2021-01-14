Bolu'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama
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Bolu'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

14.01.2021 10:27 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:31
Bolu'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

BOLU'da, polisin düzenlediği DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu Adil Salim İbrahim Al İsmail tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BOLU'da, polisin düzenlediği DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu Adil Salim İbrahim Al İsmail tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla hakkında mahkemece yakalama emri çıkartılan Irak uyruklu Adil Salim İbrahim Al İsmail'in bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin kaldığı evi tespit ederek operasyon düzenledi. Evde bulunan Adil Salim İbrahim Al İsmail gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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