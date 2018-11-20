Bogota'daki Venezuelalı Kampında Arbede

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da Venezuelalı göçmenler için oluşturulan çadır kampta, Venezuelalılar ve görevliler arasında olaylar çıktı. Polisin müdahalesi ile kontrol altına alınan ve 2 Venezuelalının yaralandığı olaylarda 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bogota'nın batısında Engativa semtinde bir yeşil alan üzerine 13 Kasım'da kurulan ve 500'den fazla Venezuelalı göçmenin kaldığı kampta, göçmenler ve görevliler arasında, verilen yemeklerin kötü olduğu gerekçesiyle çıkan tartışma büyük bir kavgaya dönüştü.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde göçmenlerin görevlileri kamp dışına kovaladığı ve Bogota Belediyesinin çadırlarına saldırdığı görülürken, 2 göçmenin hafif yaralandığı olaylar Kolombiya çevik kuvveti ESMAD polislerinin müdahalesi ile yatıştı.

Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Bogota Büyükşehir Belediyesi Güvenlik ve Toplum Sekreterliği yetkililerinden Jairo Garcia, kampta seyyar karakol oluşturulacağını ve düzensizlik çıkaran Venezuelalıların hukuki durumlarının Kolombiya Göçmenlik İdaresince inceleneceğini belirtti.

Cristina Velez ise olay sonrası 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını ve kampa güvenlik kameraları kurulacağını duyurdu.

Hiç kimsenin kuralları ihlal etmesine izin verilmeyeceğinin altını çizen Velez, sorun çıkaran kişilerin kamptan uzaklaştırılacağını söyledi.

Velez, Bogota'nın, Venezuelalılar için kapılarını açık tutmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Son kullanma tarihi geçmiş ürün verildiği iddiası

Kamptaki olaya ilişkin AA muhabirine konuşan Venezuelalı Ronalqui Figueroa ise olayın yemeklerin yetersizliği ve son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin verilmesinden kaynaklandığını söyledi.

Çocuklara ve kadınlara verilen kahvaltıda sadece ekmek, meyve suyu, elma ve karamel bulunduğunu dile getiren Figueroa, "Bununla bir çocuk ya da hamile kadın nasıl doysun?" dedi.

Figueroa, belediye çalışanlarının, verilen bazı ürünlerin etiketlerini söktüklerine vurgu yaparak, bu ürünlerin son tüketim tarihinin geçtiğini iddia etti.

Bogota'nın Salitre bölgesindeki şehirler arası otobüs terminalinin etrafında, park ve kaldırımlarda atık malzemelerden yapılmış ufak barınaklarda kalan Venezuelalılar, 13 Kasım'da bölgenin yakındaki Engativa semtinde oluşturulan çadır kampa taşınmıştı.

Mahallelerinde Venezuelalı istemeyen Kolombiyalılar, göçmenlerin gelişini protesto ile karşılamıştı