Boğaziçi Üniversitesi Hisar Kampüsünde bulunan kafeteryada çıkan yangın söndürüldü
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Boğaziçi Üniversitesi Hisar Kampüsünde bulunan kafeteryada çıkan yangın söndürüldü

20.02.2021 05:09 | Son Güncelleme: 20.02.2021 05:12
Boğaziçi Üniversitesi Hisar Kampüsünde bulunan kafeteryada çıkan yangın söndürüldü

Boğaziçi Üniversitesi Hisar Kampüsünde bulunan kafeteryada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Boğaziçi Üniversitesi Hisar Kampüsünde bulunan kafeteryada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yaklaşık 500 metrekare büyüklüğündeki kafeteryada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kafeteryanın çatısının ahşap olması nedeniyle yangın hızla büyüdü.

Haber verilmesi üzerine üniversiteye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kafeterya olarak kullanılan yapıda maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin bulunmasına yönelik çalışma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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