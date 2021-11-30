Bodrumspor, kupada Başakşehir'i eledi

STAT: Fatih Terim

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Salih Mazlum, Erkan Akbulut

7'nci dakikada gelişen Başakşehir atağında Aleksic'in ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Egemen gole izin vermedi.

Turuncu lacivertli takımda Visca, Aleksic ve Epureanu penaltı atışlarını gole çeviremezken, tek gol Lima'nın ayağından geldi. Yeşil beyazlı takımda Sergen, Süleyman ve Omar penaltı atışlarını gole çevirirken, Mert penaltı atışından yararlanamadı. Bodrumspor, 4-2'lik skorla tur atlayan taraf oldu.

Göztepe maçı sonrası basında en çok tartışılan konu Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceği oldu.



Sizce Fenerbahçe Vitor Pereira ile yola devam etmeli mi? — Haberler (@Haberler) November 29, 2021

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Spor Haberleri

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