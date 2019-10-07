07.10.2019 11:44

Bu yıl ikincisi düzenlenen Bodrum Yarı Maratonu renkli görüntülere sahne oldu.



Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen Under Amour Bodrum Yarı Maratonu'na 4 Kıtadaki 10 ülkeden 1558 sporcu kayıt yaptırdı. Cuma günü Bodrum Belediye Meydanında yarış fuarı ile başlayan etkinlikler Cumartesi günü ise 'Minik Mandalinalar Koşuyor' yarışı ve çeşitli etkinlikler ile devam etti. Bu sabah ise Bodrum Belediye Meydanından verilen 21K, 10K ve 5K startları ile yarışmacılar Bodrum'un tarihi ve doğal güzellikleri arasında yarışmanın keyfini yaşadı.



Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Belediye başkan vekili Emel Çakaloğlu'nun da katıldığı start etkinliğinde sporculara başarılar dileyen Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, "Bütün arkadaşlarımı medeni cesaretlerinden, sportif cesaretlerinden ve kendilerine güvenlerinden dolayı tebrik ediyorum. Centilmence, kardeşçe, dostça, hak edenin kazandığı bir yarış olsun" dedi.



Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz'ın start atışı ile ilk olarak 21K kategorisinde yarışan sporcular, ardından ise 10K ve 5K kategorisinde yarışan sporcular yarışa başladı. Renkli görüntüler arasında devam eden maratonda sporcular kendi kategorilerindeki parkuru tamamlayarak Bodrum Belediye Meydanındaki bitiş noktasına ulaştı. Bitiş noktasına yaklaşan sporcular Bodrum Bandosunun çaldığı marşlar ve vatandaşların destek tezahüratları altında maratonu tamamlamanın mutluluğunu yaşadı. Maratonu bitiren sporculara Bodrum Sağlık Vakfı öğrencileri tarafından hazırlanan üzerinde 'Bu yarışın yıldızı sensin' yazılı yıldız şeklindeki seramikler takdim edildi.



Tüm sporcuların yarışı tamamlamasının ardından ise ödül töreni düzenlendi. Bodrum Belediye Meydanında düzenlenen ödül törenine Bodrum Belediye Başkan vekili Emel Çakaloğlu, Bodrum Belediye meclis üyesi ve spor komisyonu başkanı Tamer Mandalinci, sporcular ve yakınları katıldı.



Ödül töreninde konuşan Emel Çakaloğlu maratona katılan herkesi tebrik ederek, "İki gündür yakından takip ediyorum çok güzel bir etkinlik oldu. Sizleri Bodrum'da ağırlamaktan büyük onur duyduk. Seneye görüşmek üzere" dedi.



Bodrum Belediye meclis üyesi ve spor komisyonu başkanı Tamer Mandalinci ise, "Bodrum doğasıyla, çevresiyle turizm başkenti olmasının yanı sıra işte bu gibi organizasyonlarla sporunda başkenti olacak. Bütün katılımcılara teşekkür ediyoruz. Biz spor komisyonu olarak bu ve buna benzer aktiviteleri yapmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.



5K kategorisinde dereceye girenlere ödüllerini Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, 10K kategorisinde dereceye girenlere ödüllerini Bodrum Belediye meclis üyesi ve spor komisyonu başkanı Tamer Mandalinci, 21K kategorisinde dereceye girenlere ödüllerini ise Atletizm Federasyonu temsilcisi Kazım Yeşilkaya takdim etti. Ödül töreni yaş kategorilerinde dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.



Under Amour Bodrum Yarı Maratonu 21K kategorisinde kadınlarda Rumeysa Çoşkun, erkeklerde Fetene alemu Regasa, 10K kategorisinde kadınlarda Ceren Yılmaz, erkeklerde Stoyan Nikolaev, 5K kategorisinde kadınlarda Rahime Tekin, erkeklerde ise Hristiyan Stoyanov birinci oldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA