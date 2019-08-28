28.08.2019 11:24

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Bodrum Müzik Akşamları" etkinliği kapsamında, şarkıcı Ferman Toprak konser verdi.

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde sahne alan Toprak, organizasyonu düzenleyerek sevenleriyle buluşmasını sağlayanlara teşekkür ettiğini dile getirdi.

Konseri ilgiyle takip eden müzikseverler, şarkıcının seslendirdiği eserlere eşlik etti.

Ferman Toprak'a Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Başkan Yardımcısı Baran Akcan, yeşil beyazlı takımın formasını hediye etti.

Bu akşam, Mustafa Keser konseri ile devam edecek etkinlik, Yeni Türkü Grubunun sahne alacağı 29 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: AA