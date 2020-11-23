Bodrum mandalinasının kokusu ABD'ye taşındı
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Bodrum mandalinasının kokusu ABD'ye taşındı

23.11.2020 15:41 | Son Güncelleme: 23.11.2020 15:44
Bodrum mandalinasının kokusu ABD'ye taşındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kendine has aroması ve kokusuyla bilinen ve son yıllarda kozmetik sektöründe de kullanılmaya başlanan Bodrum mandalinası, yağından üretilen sabunlarla ABD'ye açıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kendine has aroması ve kokusuyla bilinen ve son yıllarda kozmetik sektöründe de kullanılmaya başlanan Bodrum mandalinası, yağından üretilen sabunlarla ABD'ye açıldı.

İlçede faaliyet gösteren bir firmanın, yaklaşık 5 yıl önce başlattığı çalışma sonucu üretilen sabun, iç piyasada ilgi görmesinin ardından yurt dışına da ihraç edilmeye başlandı. Mandalina sabunlarının ilk yurt dışı satışı ABD'ye oldu.

Sabunu üreten firmanın ortağı Faysal Şefkatlioğlu, AA muhabirine, Bodrum mandalinasını daha da değerlendirmek amacıyla Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) desteğiyle mandalinanın yağını çıkardıklarını söyledi.

Yağdan numune alarak sabun üretimine başladıklarını anlatan Şefkatlioğlu, doğal, sağlıklı ve eczanelerde de satışı yapılabilen güzel bir ürün elde ettiklerini kaydetti.

Geliştirdikleri 16 çeşit ürünü önce iç piyasaya sunduklarını dile getiren Şefkatlioğlu, "Pazarımızı genişletmek için yurt dışına açıldık. İlk olarak ABD'ye gönderdik. Bodrum mandalinası kokulu sabunlarımız şu anda New York'ta satılıyor. Bizim için çok gurur verici. En kısa zamanda pazar ağımıza farklı ülkeleri de eklemek istiyoruz." dedi.

"Kullananlar Bodrum mandalinası kokusu almış olacak"

Bodrum Turunçgil Üreticileri Birliği ve Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon da firmanın Bodrum mandalinasının geleceği açısından başarılı bir çalışma yürüttüğünü söyledi.

Birlik olarak ilçede turizm faaliyetleri gelişmeden önce önemli bir gelir kaynağı olan mandalinanın korunması için önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Kocadon, mandalinadan alternatif ürünler yapılmasının ilçe ekonomisine daha da katkı sağladığını bildirdi.

İlçede faaliyet gösteren firmanın da yurt dışına açılmasının kendilerini gururlandırdığını aktaran Kocadon, "Çok güzel bir gelişme. Küçük de olsa ülkemize döviz girdisi sağlanacak, bu da bizi mutlu ediyor. Yurt dışında bu sabunu kullananlar Bodrum mandalinasının kokusunu alacak. Böylece mandalinamızın kokusunu yurt dışına taşımış olacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman URAS

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