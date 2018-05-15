Bodrum'daki "Anıt" Ağaçların Zeytinyağına Ödül

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, beş yıldızlı bir otelin bahçesindeki 300 ile 700 yıllık "anıt" zeytin ağaçlarından elde edilen zeytinyağı, "premium" ödülüne layık görüldü.

Zeytin Dostu Derneğince geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te düzenlenen yarışmada Bodrum'un Zeytinlikahve mevkisinde faaliyet gösteren Rixos Premium Bodrum Hotel'in bahçesindeki zeytin ağaçlarından çıkarılan zeytinyağı ödüle değer bulundu.

Oteli ziyaret eden Zeytin Dostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Totoş, gazetecilere yaptığı açıklamada, otelin bahçesindeki yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarının yeniden yaşama kazandırıldığını gördüklerini söyledi.

Totoş, "Bu ödülü yaşlı zeytin ağaçlarının meyvelerinden aldık. Bodrum'a değer katan bu çalışmaları yerinde görmek ve alkışlamak için geldik." dedi.

"Dünya Türk zeytinyağını tanıyacak"

Zeytinin ve yağının değerini bilenlerin sayısının giderek arttığını söyleyen Totoş, şöyle konuştu:

"Geleceğe dair umutlarımız artıyor. Çünkü zeytin ağacının anlaşılabilirliğini içselleştirmiş insanlar giderek artıyor. Gelecekte bütün dünya Türk zeytinyağını tanıyacak. Bu ödülün nedeni yaşlı zeytin ağaçları. Ağaç yaşlandıkça özel moleküller değeri artıyor. Yaşlı ağaçların zeytinleriyle delice zeytinleri karıştırdık. Ortaya olağanüstü bir lezzet çıktı. Bu zeytinyağı insanlar için bir ödül."

Otelin genel müdürü Mehmet Tulunay da 300 ile 700 yıllık anıtsal zeytin ağaçlarını koruyor olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Tulunay, otele gelen misafirlerle birlikte her yıl anıtsal ağaçlardan zeytin hasadı yaptıklarını sözlerine ekledi.

Etkinlikte, ödüllü zeytinyağından yapılan çeşitli yemekler de davetlilere ikram edildi.