Bodrum'da ressam Pınar Kalem'in 32'inci kişisel sergisi açıldı
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Bodrum'da ressam Pınar Kalem'in 32'inci kişisel sergisi açıldı

Bodrum'da ressam Pınar Kalem'in 32'inci kişisel sergisi açıldı
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Kültür Sanat

Bodrum ilçesinde ressam Pınar Kalem'in "Biz değerliyiz" isimli doğa ve kadın temalı resim sergisi açıldı.

Bodrum ilçesinde ressam Pınar Kalem'in "Biz değerliyiz" isimli doğa ve kadın temalı resim sergisi açıldı.

Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki Remax Pasha Art'ta açılışı yapılan sergiye sanatseverler ilgi gösterdi.

Sanat yaşamında 32'inci kişisel sergisini açan Kalem'in sergisinde, 30 eser yer alıyor.

İlk kişisel sergisini 2002 yılında Ortaköy Kültür Merkezi'nde açan sanatçının, yurt içi ve yurt dışında birçok koleksiyonda eseri bulunuyor. Sanatçı çalışmalarını İstanbul Arnavutköy'deki atölyesinde sürdürüyor.

Sergi, 7 Eylül'e kadar gezilebilir.

Bodrum'da ressam Pınar Kalem'in 32'inci kişisel sergisi açıldı
Bodrum'da ressam Pınar Kalem'in 32'inci kişisel sergisi açıldı
Bodrum'da ressam Pınar Kalem'in 32'inci kişisel sergisi açıldı
Bodrum'da ressam Pınar Kalem'in 32'inci kişisel sergisi açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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Bodrum'da ressam Pınar Kalem'in 32'inci kişisel sergisi açıldı - Haberler
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