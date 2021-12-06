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Bodrum'da çaldılar, İzmir'de yakalandılar

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Bodrum'da çaldılar, İzmir'de yakalandılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde evlerin bahçe kapılarını çaldıkları tespit edilen 2 şüpheli İzmir'de yakalandı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde evlerin bahçe kapılarını çaldıkları tespit edilen 2 şüpheli İzmir'de yakalandı.

Önceki gün gece saatlerinde ilçede etkili olan sağanak yağış, enerji kesintilerine neden oldu. Karanlık sokakları fırsat bilen şahıslar, ikametlerin bahçe kapılarını çaldı. Evlerinden dışarı çıktıklarında kapılarını yerinde göremeyen vatandaşlar şok yaşadı. Yokuşbaşı ve Umurça mahallelerinde 15'ten fazla demir bahçe kapısı çalındı. Olayla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Plakasız bir kamyonetle İzmir'e kaçtıkları belirlenen şüpheliler, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Şahısların, kapıları hurdacılara sattıkları öğrenildi.

Bodrum Adliyesi'ne getirilen M.C.C. ve D.A. isimli şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Hamdi Yörür/İHA)

Bodrum'da çaldılar, İzmir'de yakalandılar

Bodrum'da çaldılar, İzmir'de yakalandılar

Bodrum'da çaldılar, İzmir'de yakalandılar

Bodrum'da çaldılar, İzmir'de yakalandılar

Bodrum'da çaldılar, İzmir'de yakalandılar

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Haftalık verilere göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 287,40, Ankara'da 202,88, İzmir'de 70,65 oldu.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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