BM Meteoroloji Ajansı: Sıcaklardan dolayı 2020 ve sonrasında 'aşırı doğa olayları' görülecek
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BM Meteoroloji Ajansı: Sıcaklardan dolayı 2020 ve sonrasında 'aşırı doğa olayları' görülecek

Son 10 yılın küresel çapta kaydedilen en sıcak yıllar olarak kayda geçtiğini belirten BM, 2020 ve sonrasında, aşırı sıcaklardan dolayı 'aşırı doğa olaylarının' yaşanacağı uyarısında bulundu

15.01.2020 22:41 | Son Güncelleme: 15.01.2020 22:41
BM Meteoroloji Ajansı: Sıcaklardan dolayı 2020 ve sonrasında 'aşırı doğa olayları' görülecek

Son 10 yılın küresel çapta kaydedilen en sıcak dönem olarak kayda geçtiğini belirten (BM), 2020 ve sonrasında, sıcaklardan dolayı aşırı doğa olaylarının yaşanacağı uyarısında bulundu.


İklim değişikliğiyle ilgili uluslararası kurumların verilerine işaret edilen BM Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) açıklamasında, 'buzullardaki erime, deniz seviyelerinin yükselmesi, okyanuslardaki ısınma ve asitlenmenin yanı sıra ekstrem hava koşulları yaşanabileceği' belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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