BM Meteoroloji Ajansı: Sıcaklardan dolayı 2020 ve sonrasında 'aşırı doğa olayları' görülecek

15.01.2020 22:41 | Son Güncelleme: 15.01.2020 22:41

Son 10 yılın küresel çapta kaydedilen en sıcak dönem olarak kayda geçtiğini belirten Birleşmiş Milletler (BM), 2020 ve sonrasında, sıcaklardan dolayı aşırı doğa olaylarının yaşanacağı uyarısında bulundu.



İklim değişikliğiyle ilgili uluslararası kurumların verilerine işaret edilen BM Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) açıklamasında, 'buzullardaki erime, deniz seviyelerinin yükselmesi, okyanuslardaki ısınma ve asitlenmenin yanı sıra ekstrem hava koşulları yaşanabileceği' belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle