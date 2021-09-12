BM: "Katar hibesi, yarından itibaren Gazze'ye dağıtılmaya başlanacak"

Birleşmiş Milletler (BM), Katar'ın Gazze'nin yeniden inşasına yönelik sağladığı hibenin yarından itibaren Gazze'deki yoksul ailelere dağıtılmaya başlanacağını açıkladı.

Katar'ın Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla Gazze'nin yeniden inşasına aktaracağı hibenin yarından itibaren Gazze'deki yoksul ailelere dağıtılmaya başlanacağı açıklandı. Ortadoğu Barış Süreci BM Özel Koordinatörü Tor Wennesland sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçtiğimiz Mayıs ayında İsrail güçlerinin saldırılarına hedef olan Gazze'de bulunan 700'den fazla noktada, Katar ve BM tarafından koordine edilen finansman planı kapsamında yaklaşık 100 bin kişinin faydalanması hedeflenen hibenin dağıtımına başlayacaklarını söyledi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett ise ödemelerin Wennesland'in dediği gibi nakit olarak değil, kuponlarla yapılacağını ifade etti. Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Hibe, geçmişte olduğu gibi nakit şeklinde değil, kuponlarla yapılacak" denilirken, detaylı bir açıklama yapılmadı.

İSRAİL, KATAR HİBESİNİN BM ARACILIĞIYLA GAZZE'YE AKTARILMASINI KABUL ETMİŞTİ

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz daha önce yaptığı açıklamada, yüz binlerce muhtaç insana yardım etmeyi amaçlayan Katar hibesinin Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla Gazze Şeridi'ne aktarılmasının kabul edildiğini belirtmiş, "Paranın belirlenen yerde harcanmasını sağlamak için Katar'ın Gazze Şeridi halkı için nakit yardım mekanizmasını değiştirmeye ve iyileştirmeye karar verdik" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in Katar hibesinin alıcılarının listesini kontrol edebilme yeteneğine sahip olduğunu vurgulayan Gantz, bölgedeki olumlu rolü için Katar'a teşekkür etmişti. Gantz, fonların kontrollü bir şekilde transfer edildiği başka bir mekanizma ihtimalini tartışmak için Filistin yönetimi ile diyalogların devam edeceğini söylemişti.

İSRAİL, KATAR HİBESİNİ MAYIS'TA DURDURMUŞTU

Katar, 2018'den bu yana Gazze Şeridi'ne ayda 30 milyon dolar olduğu tahmin edilen bir insani yardım hibesi sağlıyor. Katar hibesinin son partisi 6 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ndeki 100 bin aileye 100 dolar tutarında dağıtılmıştı. İsrail, 10 Mayıs'ta Gazze'ye başlattığı saldırılar sonrası Hamas'a ulaştığı bahanesiyle Katar hibesini durdurmuştu.

(İHA)

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