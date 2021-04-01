BM 75'inci Genel Kurul Başkanı Bozkır, Türkiye'ye gelecek
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BM 75'inci Genel Kurul Başkanı Bozkır, Türkiye'ye gelecek

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
BM 75'inci Genel Kurul Başkanı Bozkır, Türkiye'ye gelecek

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) 75'inci Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) 75'inci Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığınca, BM 75'inci Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'ın Türkiye ziyareti hakkında yazılı açıklama yapıldı. Bozkır'ın, 6 Nisan 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edileceği, ayrıca TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi ve TBMM Genel Kuruluna hitabının öngörüldüğü belirtilerek, "Sayın Bozkır, ayrıca, 10 Nisan 2021 tarihinde Hatay'da kuzeybatı Suriye'ye yönelik icra edilen BM sınırötesi insani yardım operasyonlarını ziyaret edecek ve bir geçici barınma merkezinde incelemelerde bulunacaktır" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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