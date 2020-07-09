BKM Kitap'tan Muş'a kıyafet ve kitap desteği
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BKM Kitap'tan Muş'a kıyafet ve kitap desteği

Avrupa'nın en büyük kitabevi olan ve yaptığı sosyal sorumluluk faaliyetleriyle dikkat çeken BKM KİTAP Muş'ta bulunan Porsor Ana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi için kitap bağışında bulundu.

BKM Kitap'tan Muş'a kıyafet ve kitap desteği
09.07.2020 17:33 | Son Güncelleme: 09.07.2020 17:53

Avrupa'nın en büyük kitabevi olan ve yaptığı sosyal sorumluluk faaliyetleriyle dikkat çeken BKM KİTAP Muş'ta bulunan Porsor Ana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi için kitap bağışında bulundu.

2018 yılında kadınların eğitim ve kültür faaliyetlerine katılabilmesi amacıyla Gıyasettin Bingöl tarafından yapılan bağışla açılan merkez, bu yıl bünyesinde bir kütüphane ve okuma salonu oluşturdu. Merkez bünyesindeki okuma salonuna BKM Kitap tarafından çocuk, edebiyat, kişisel gelişim ve iş kitapları kategorisinde olmak üzere binlerce kitap bağışlandı ve bölgedeki kadınların ve çocukların okuması için hizmete açıldı. BKM Kitap Yönetim Kurulu Başkanı Kutbettin Bingölbali annesinin ismini taşıyan kültür evi için desteğinin devam edeceğini ve okuma isteği olan kişilerin kitaplara ulaşabilmesinin çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Ayrıca yine Muş Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne gönderilen yeni kıyafet ve kitapları ildeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. BKM Kitap Yönetim Kurulu Başkanı Kutbettin Bingölbali çocukların kitaplara ulaşmasının kıymetini "Hiçbir çocuğumuz hiçbir ailemiz kitapsız kalmayana dek onlara ulaşmak için çabalıyoruz. Gerek kıyafet gerek kitap ihtiyaçlarını elimizden geldiğince gönderdik. Onların yüzündeki gülümseme bizim çalışma şevkimizi arttırıyor. BKM Kitap olarak daima tüm vatandaşlarımızın yanındayız" şeklinde konuştu.

Gönderilen kıyafet ve kitaplar Muş Aile alışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından belirlenen ailelere dağıtıldı. Aileler ise "Çocuklarımız kitaplara ve yeni kıyafetlere çok sevindiler. Bizi unutmayıp Bursa'dan bize yardım eli uzatan BKM Kitap ailesine çok teşekkür ederiz. Sağ olsunlar." şeklinde teşekkürlerini ilettiler. - BURSA

Kaynak: İHA

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