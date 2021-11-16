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Bizim Toptan Yozgat Sorgun'da hizmet vermeye başladı

AA / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi
Bizim Toptan Yozgat Sorgun'da hizmet vermeye başladı

Bizim Toptan, Yozgat Sorgun'da açtığı yeni mağazasıyla hizmet vermeye başladı.

YOZGAT (AA) - Bizim Toptan, Yozgat Sorgun'da açtığı yeni mağazasıyla hizmet vermeye başladı.

Bizim Toptan açıklamasına göre, şirket, yeni mağazada, dijital kanallardan verilen siparişlerin istenilen gün ve saatte mağazadan teslim alınmasını sağlayan "Tıkla Gel Al" dijital sipariş hizmetini de kullanıma sundu. Firma, bu sayede müşterilerine daha hızlı ve konforlu bir alışveriş imkanı sağlıyor.

Bizim Toptan'ın profesyonel satış destek ekibi PROSAF da Sorgun mağazasını merkez alarak, kurumsal müşteriler, restoran ve oteller ile akaryakıt istasyonu marketleri gibi ev dışı tüketim noktalarına hizmet veriyor.

Şirket, 70 ilde 174 satış noktasıyla tedarikçilerine ve müşterilerine hizmet vermeyi sürdürüyor.

Bizim Toptan Yozgat Sorgun'da hizmet vermeye başladı

Bizim Toptan Yozgat Sorgun'da hizmet vermeye başladı

Bizim Toptan Yozgat Sorgun'da hizmet vermeye başladı

Bizim Toptan Yozgat Sorgun'da hizmet vermeye başladı

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AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi Haberleri

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