07.08.2019 11:16

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Bekir Söyler, alzaymır hastalığının ilerlemesinden dolayı yatağa bağımlı hale gelen 47 yıllık eşine büyük bir aşkla bakıyor.

Kızgüldüren köyünde yaşayan Saliha (67) ve astsubay emeklisi Bekir Söyler çifti, komşu çocukları oldukları için beraber büyüdü.

Küçük yaşlarda birbirlerine aşık olan Söyler çifti, Bekir Söyler'in astsubaylık görevine başlamasından kısa süre sonra evlendi.

Mutlu evliliklerinde 3 çocuk sahibi olan Söyler çifti, 7 yıl önce tanıştıkları "alzaymır" hastalığıyla mücadele etmeye başladı.

Alzaymır teşhisinin ardından kısa süre sonra yatağa bağımlı hala gelen Saliha Söyler'i eşi bir an olsun yalnız bırakmıyor.

İlerleyen yaşına rağmen eşinin bakımını büyük bir özveriyle yapan ve her ihtiyacını karşılayan Bekir Söyler, 'iyi günde kötü günde' birlikte olacakları sözünün de hakkını veriyor.

Bekir Söyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 çocukları olduğunu, çocuklarının hepsinin il dışında yaşadığını söyledi.

Eşini hala çok sevdiğini anlatan Söyler, "Bizim çok güzel bir evliliğimiz vardı. İlk önce 7 senelik bir aşk hayatımız sürdü. Ben ona gönül verdim, kendisi de benim aşkıma karşılık verdi, 7 yıl sonra evlendik. Çok güzel bir evlilik yaşadık her yeri gezdik, çok güzel anılarımız oldu. Birbirimize olan saygımızı ve sevgimizi hiç yitirmedik. Şimdi ona bakıyorum ve onu yaşatmaya çalışıyorum, yeter ki yaşasın o başka bir şey istemem." dedi.

Eşine bakmaktan bir an olsun sıkılmadığını ve ona olan sevgisini ve saygısını hiç yitirmediğini vurgulayan Söyler, şunları dile getirdi:

"Eski anılarımızı düşünüyorum, fotoğraflarımıza bakıyorum. İsyan etmiyorum ama bu da bir kader diyorum. Eşim bana 40 yıl baktı, askeriye de çalıştığım için üstüm başım kirli geliyordum, üstümü başımı yıkarken bana bir 'of' demezdi. Ben şimdi ona bakarken niye 'of'diyeyim. Aşk hiçbir zaman bitmez, bizim aşkımız mezara kadar. O ölür, ben ölürüm, mezarda biter, bizim aşk anlayışımız bu."

Kaynak: AA