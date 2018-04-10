İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Ağrı'dan Muğla'ya gelen 50 öğrenci, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Ağrı'dan havayoluyla gelen öğrenciler, Sakin Kent Akyaka Mahallesi'nde katıldıkları tekne turunda doğal güzellikleriyle ünlü Gökova Körfezi'ne dökülen Kadın Azmağı deresinde, su samurundan deniz kaplumbağasına kadar onlarca hayvan türü ile farklı bitki türlerini yakından görme fırsatı buldu.

Misafir öğrenci ve öğretmenler, daha sonra Gökova Körfezi'nde maviyle yeşilin buluştuğu koyları gezerek bilgi aldı.

Öğrenciler Apollon Tapınağı, tiyatro ve nekropol (mezarlık) kalıntılarını bünyesinde bulunduran Sedir Adası'nı da gezerek bol bol fotoğraf çektirdi.

Öğrencilerle yakından ilgilenen Ula Kaymakamı Ali Yılmaz, projenin amacının, arkadaşlık, kardeşlik, dostluk, sevgi, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek olduğunu söyledi.

Ağrı'dan gelen çocukları Muğla'da misafir etmekten mutlu olduklarını belirten Yılmaz, Muğla'da, eşsiz doğa güzelliklerini, tarihi ve kültürel varlıkları öğrencilerin görmesini istediklerini ifade etti.