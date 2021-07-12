BitTorrent (BTT) coin nedir? BitTorrent (BTT) coin güncel yorum ve grafiği

Son zamanlarda kripto paralarda çeşitlilik hız kazanmaya başladı. Gündemde olan kripto para birimlerinden birisi olan BitTorrent (BTT) eğlence sektörünün var olan yapısını ve kullanıcıların içerik edinme şeklini dağıtık hale getirmek. Orijinal geliştirici Bram Cohen'in internet kullanıcılarının direkt olarak kendi aralarında içerik dağıtmasının faydalarını görmesiyle pahalı ve verimsiz dağıtım ağlarının ortadan kaldırılması hedeflendi.

BİTTORRENT (BTT) NEDİR?

BitTorent, son yıllarda gittikçe daha fazla merkeziyetsizleşen, popüler bir eşler arası (P2P) dosya paylaşım ve Torrent platformudur.

Esasen Temmuz 2001'de kullanıma açlan BitTorent, Temmuz 2018'de blockchain platformu TRON tarafından satın alındı.

Satın alınışından beri BitTorrent, Şubat 2019'da piyasaya sürülen özel bir yerel kripto para tokeni olan BTT ile birlikte çeşitli araçlar ekledi. BTT, TRON'un kendi blockchain ağı üzerinde TRC-10 standardını kullanarak piyasaya sürüldü.

Resmi açıklamaya göre BitTorrent, güncel olarak dünyadaki "en büyük merkeziyetsiz P2P iletişim protokolü.".

BİTTORRENT KURUCUSU KİM?

Orijinal BitTorrent, ilk zamandan beri kripto para ekosisteminde bilinirlik kazanmış geliştirici ve girişimci olan Bram Cohen'in parlak fikriydi.

Cohen, BitTorrent'i, içeriği elde etmenin yavaş ve pahalı olduğu zamanı geçmiş eğlence sektörüne yeni bir soluk getirmek için tasarladığını açıkladı.

Platform, kullanıcıların kendi aralarında müzik ve film gibi dosyalar paylaşmasına olanak sağladığı için, Cohen'in telif yasalarını çiğnemediği konusunda savunma yaptığı birçok hukuki davaya konu oldu.

2018'de TRON, BitTorrent'i Justin Sun'ın kontrolü altına getiren BitTorrent satın alımını tamamladı. Sun, ünlü bir kripto para karşıtı isim olan milyarder yatırımcı Warren Buffett ile öğle yemeği yemek ve onunla kripto para konuşmak için düzenlenen müzayedede 4,5 milyon dolar teklif yaparak TRON'u hem bir kripto para birimi olarak hem de bir blockchain teknolojisi olarak tanıtmasıyla meşhur.

TRON aynı zamanda, BTT tokenin TRON blockchain üzerinde piyasaya sürülmesinin yanı sıra, kripto paranın BitTorrent sistemine eklenmesinin de ardındaki isim.

BİTTORRENT NEDEN FARKLI?

BitTorrent'in asıl amacı, eğlence sektörünün var olan yapısını ve kullanıcıların içerik edinme şeklini dağıtık hale getirmek.

Orijinal geliştirici Bram Cohen'in internet kullanıcılarının direkt olarak kendi aralarında içerik dağıtmasının faydalarını görmesiyle pahalı ve verimsiz dağıtım ağlarının ortadan kaldırılması hedeflendi.

2000'lerin başlarında BitTorrent ilk başvurulacak P2P dosya paylaşım platformu haline geldi ve ardından 2018'de TRON devreye girdi.

TRON'un altında BitTorrent, kendi kullanıcı tabanına ek olarak merkeziyetsiz çözümler sunarak kullanıcılar açısından cazibesini artırdı ve kripto para alanındaki kullanıcılara da ulaştı.

Eklenen özelliklerin arasında, işlemlerin bir parçası olarak BTT tokeninin kullanıldığı BitTorrent Speed seçeneği var.

BitTorrent, platformunun, VPN özellikleri ve reklamsız aramanın dahil olduğu birkaç "Premium" sürümü sunarak ücretli hizmetler alanına da girdi.

PİYASADA KAÇ BİTTORRENT (BTT) COİN VAR?

BitTorrent'in yerel tokeni BTT, TRON blockchain ağı üzerinde bir TRC-10 standart token olarak çıkarıldı.

Teknik makalede belirtildiği üzere toplam arzı 990.000.000.000 BTT. Bu toplamın yüzde 6'sı açık token satışında, yüzde 2'si özel token satışında ve yüzde 9'u tohum satışında dağıtıldı.

Yüzde 20,1'lik kısım, 2025'e kadar çeşitli noktalarda gerçekleşecek airdrop işlemleri için ayrılmış durumda. BitTorrent ekibi ve çatı kuruluşu BitTorrent Foundation, arzın yüzde 19'u ile ödüllendirildi. TRON kuruluşu elinde yüzde 20'sini bulunduruyor, ancak bunun yüzde 19,9'u BitTorrent ekosisteminin bünyesinde kalıyor.

Tokenlerin kalan yüzde 4'ü, ortaklıklar için rezerve edilmiş.

BTT, BitTorrent Speed sayesinde daha hızlı indirme işlemi gerçekleştirebilmek için ödeme imkanının sunulması dahil olmak üzere, BitTorrent'in ürünleri içinde çeşitli amaçlar için kullanılabiliyor.

BİTTORRENT AĞI GÜVENLİ Mİ?

BitTorrent, kullanıcı fonlarını korumak için "en üst seviye güvenlik önlemlerini" içerdiğini söylüyor, ancak kripto paraların doğası gereği ortaya çıkan risklere sahip olduğu da bildiriliyor.

Şirket, kullanıcıların biyometrik doğrulama gibi seçenekleri kullanarak kendilerini, kötü amaçlı yazılım veya ona benzer program formundaki hırsızlıklardan korumalarını öneriyor.

BİTTORRENT (BTT) NEREDEN ALINIR?

BTT, büyük borsalarda kripto para birimleri, sabit değerli kripto paralar ve hatta itibari para birimleri ile işlem görebiliyor. Binance, Huobi Global ve OKEx işlem olanağı sunan borsalar arasında.