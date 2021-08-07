Bitlisli Nurcihan Ekinci, 5. kez Türkiye Şampiyonu oldu
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Bitlisli Nurcihan Ekinci, 5. kez Türkiye Şampiyonu oldu

Bitlisli Nurcihan Ekinci, 5. kez Türkiye Şampiyonu oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

BİTLİS(İHA) – Bitlis'in Tatvan Belediyesi Spor Kulübü Taekwondo sporcusu Nurcihan Ekinci, Ankara'da düzenlenen 'Para Taekwondo Türkiye Şampiyonası'nda 47 kiloda 5. kez üst üste Türkiye şampiyonu oldu.

BİTLİS(İHA) – Bitlis'in Tatvan Belediyesi Spor Kulübü Taekwondo sporcusu Nurcihan Ekinci, Ankara'da düzenlenen 'Para Taekwondo Türkiye Şampiyonası'nda 47 kiloda 5. kez üst üste Türkiye şampiyonu oldu.

Tatvan Belediyesi Spor Kulübü Taekwondo takımında yer alan Nurcihan Ekinci, Ankara ilinde 5-6 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Para Taekwondo Türkiye Şampiyonası'nda 47 kiloda tek tek rakiplerini eleyerek 5. kez üst üste Türkiye şampiyonu oldu. Tatvan Belediyesi tarafından 2019 yılında kurulan spor kulübü kısa süre içerisinde büyük başarılara imza atarak değişik branşlarda Türkiye dereceleri elde etti. Bu branşlardan biri de taekwondo takımından geldi. Taekwondo takımı sporcularından Nurcihan Ekinci, 5. kez üst üste Türkiye Şampiyonu olarak Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

Tatvan Belediyesi Spor Kulübü'nün kısa süre içerisinde büyük başarılara imza attığını belirten Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani yaptığı açıklamada, "Geldiğimiz gün Tatvan'ı bir spor kenti haline getireceğiz dedik. İlk işimiz belediyemiz bünyesinde spor kulübünü kurduk. Kısa süre içerisinde yüzlerce genç sporcumuz ile her geçen gün büyümeye devam ediyoruz ve güzel dereceler elde ediyoruz. Amacımız Tatvan'ı sporun ve sporcunun merkezi haline getirmek. Nurcihan kardeşimizi de başarısından dolayı kutluyorum. 5. Kez üst üste Türkiye Şampiyonu oldu. Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Ülkemizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil edeceğine olan inancımız tamdır. Spor kulübümüze verdiği desteklerden dolayı Bitlis milletvekillerimize, İl Gençlik Spor Müdürlüğü'ne, spor kulübü eğitmenlerimize, ailesine ve destekçisi olan herkese teşekkür ederim" dedi. - BİTLİS

Bitlisli Nurcihan Ekinci, 5. kez Türkiye Şampiyonu oldu
Bitlisli Nurcihan Ekinci, 5. kez Türkiye Şampiyonu oldu
Bitlisli Nurcihan Ekinci, 5. kez Türkiye Şampiyonu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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