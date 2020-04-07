Bitlis'te terör örgütünce araziye gizlenmiş EYP ele geçirildi
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Bitlis, 3. Sayfa

Bitlis'te terör örgütünce araziye gizlenmiş EYP ele geçirildi

Bitlis'te güvenlik güçlerince düzenlenen terör operasyonunda el yapımı patlayıcı (EYP) ve zaman ayarlı ateşleme anahtarı ele geçirildi.

07.04.2020 12:54 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:54
Bitlis'te terör örgütünce araziye gizlenmiş EYP ele geçirildi

Bitlis'te güvenlik güçlerince düzenlenen terör operasyonunda el yapımı patlayıcı (EYP) ve zaman ayarlı ateşleme anahtarı ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde merkez kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, "Bunun üzerine 8 Mart 2020 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Şehit Güvenlik Korucusu Sedat Aktaş 2020-03 Operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında 6 Nisan 2020 günü toprağa gömülü vaziyette zaman ayarlı ateşleme anahtarlı, cam kavanoz içerisinde amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 5 kilogram EYP ve 1 adet patlayıcısı olmayan zaman ayarlı ateşleme anahtarı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcı cumhuriyet savcısının talimatıyla gerekli incelemenin yapılmasına müteakip yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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