Bitlis'te "Alp Disiplini Kayak İl Birinciliği Yarışması" düzenlendi

BİTLİS (AA) - Bitlis'te, Türkiye Kayak Federasyonunun (TKF) faaliyet programında yer alan "Alp Disiplini Kayak İl Birinciliği Yarışması" düzenlendi.

Erhan Onur Güler Kayak Merkezi'nde 4 kategoride yapılan yarışlara katılan 60 sporcu, dereceye girebilmek için mücadele etti.

TKF Bitlis Temsilcisi Behzat Dayan, gazetecilere, TKF'nin 2021-2022 faaliyet programında yer alan Alp Disiplini Kayak İl Birinciliği Yarışmasını düzenlediklerini söyledi.

Dayan, yarışların 4 kategoride düzenlendiğini belirterek, "Dereceye giren sporcular değişik illerde yarışmalara katılacak. Bütün sporcularımıza başarılar diliyorum." dedi.

İlde kayak sezonunu da açtıklarını anlatan Dayan, "Herkesi kayağa davet ediyorum. Herkes gelip kayak yapsın. Hocalarımız ve imkanlarımız var. Kış eziyet olmaktan çıksın." ifadelerini kullandı.

Başarılı sporculara, törenle ödülleri verildi.

Yarışlarda derece yapan sporcular şu şekilde:

Büyük erkekler:

1- Enes Kurt

2- Miraç İlyas

3- Serhat Özgeç

18 yaş altı erkekler:

1- Harun Taha Soyubol

2- Bünyamin Sulukaya

3- Abdullah Buhan

16 yaş altı erkekler:

1- Mustafa Gültekinoğlu

2- Mehmet Can Özgeç

3- Yunus Emre Kürem

14 yaş altı erkekler:

1- Efe İvak

2- Berkay İlyas

3- Abdullah Sayılgan

12 yaş altı erkekler:

1-Muharrem Berat İlyas

2- Hasan Zafer İlyas

3- Ömer Kurt

16 yaş altı kızlar:

1- Hiranur Koçyiğit

2-Ezgi Altun

14 yaş altı kızlar:

1- Elif Özgeç

12 yaş altı kızlar:

1- Hiranur Küsem

2- Selin Su Arafatoğlu

3- Şevin Yağız