Bitlis'te 9 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araçta yapılan aramada 9 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araçta yapılan aramada 9 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Emniyet Müdürlüğümüzce düzensiz göçmenlere ve göçmen kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalarda, Tatvan'da dur ihtarına uymayan araç takibe alınmış, takip neticesinde durdurulan araç içerisinde bulunan toplam 9 düzensiz göçmen ve bu göçmen sevkiyatındaki organizasyon içerisinde bulunan Ş.A. isimli şüpheli yakalanmıştır. Yakalanan şüpheli Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecektir. İlimiz ve çevresinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı