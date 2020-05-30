Bitkin halde bulunan tilki, bakımı yapılıp doğaya bırakıldı Iğdır'da vatandaşlar tarafından bulunan ve ekiplere teslim edilen tilki doğaya bırakıldı.

Iğdır'da vatandaşlar tarafından bulunan ve ekiplere teslim edilen tilki doğaya bırakıldı.

Iğdır'da vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan tilki, ekiplere teslim edildi. Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, teslim aldıkları tilkinin bakımını ve beslenmesini yaptıktan sonra tilkiyi doğal yaşam alanına bıraktı. - IĞDIR

Kaynak: İHA