Bitcoin cüzdanının şifresini unuttu! 2 kez daha yanlış girerse 220 milyon dolar kaybedecek

Stefan Thomas adlı Alman programcı, 220 milyon dolar değerindeki Bitcoin'in yer aldığı dijital cüzdanın şifresini unuttu. Toplamda 10 şifre hakkı bulunan Thomas, daha önce 8 kez şifreyi yanlış girdi. Thomas, şifreyi 2 kez daha yanlış girerse servet kaybedecek.

Almanya doğumlu ve San Francisco'da yaşayan programcı Stefan Thomas'ın yaklaşık 220 milyon dolar değerinde Bitcoin'in bulunduğu cüzdanın şifresini hatırlamak için iki tahmin hakkı kaldı. Thomas, IronKey olarak bilinen küçük sabit diskin kilidini açabilmek için şifreyi hatırlamak zorunda. IronKey kullanıcılara 10 tahmin hakkı veriyor.

YANLIŞ ŞİFRE GİRERSE SERVETİNİ KAYBEDECEK

Thomas ise şifresini yazdığı kağıt parçasını yıllar önce kaybettiği için, şifreyi hatırlamakta güçlük çekiyor. Stefan Thomas doğru şifreyi bulmak için sekiz kez deneme yaptı, ancak hiçbirinde başarılı olamadı ve yalnızca iki hakkı kaldı. Thomas şifreyi kırmanın herhangi bir yolunu bulma ihtimaline karşılık şimdilik IronKey'i yerini söylemediği güvenli bir yerde saklıyor.

Eğer kalan iki hakkında da başarısız olursa servetini sonsuza kadar kaybedecek olan Thomas, New York Times'a yaptığı açıklamada Bitcoin'in herhangi bir ülke yada şirket tarafından kontrol edilmeyen bir para birimi olduğu için Bitcoin'e çekildiğini söyledi.

YAPTIĞI ANİMASYON KARŞILIĞINDA 7 BİN BİTCOİN ALDI

Kripto para hakkında bilgilendirici bir animasyon videosu yapan Thomas'a 2011 yılında İsviçre'de yaşarken 7.002 Bitcoin verilmişti. Ancak Thomas o sene Bitcoin'in durduğu cüzdanın dijital anahtarını kaybetti ve bir daha cüzdanına erişemedi ve yıllar içinde Bitcoin'in yükselişini yalnızca seyretmek zorunda kaldı.

40 BİN DOLARI AŞARAK REKOR KIRDI

Bitcoin geçen hafta 40 bin 643 dolara ulaşarak rekor kırdı. Ancak 11 Ocak Pazartesi akşamı Bitcoin 31.000 dolar seviyesine geriledi. Bitcoin şu sıralar 34 bin 500 dolar seviyesinde bulunuyor.