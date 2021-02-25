Bitcoin 50,000 doların altına geriledi

Artan kurumsal alımların desteğinde 58,330.57 dolarlık yeni zirveyi gören kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi Bitcoin, gelen satışlarla 50,000 doların da altına geriledi.

Artan kurumsal alımların desteğinde 58,330.57 dolarlık yeni zirveyi gören kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi Bitcoin, gelen satışlarla 50,000 doların da altına geriledi.

Son 24 saat içinde 48,240.07 ve 51,287.49 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 2.53 düşüşle 49,871.35 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı da yüzde 4.07 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 24 milyar dolarlık düşüşle, 927 milyar dolara geriledi.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 1.0 trilyon dolar sınırını 7 Ocak'ta ve 1.5 trilyon dolar sınırını da 15 Şubat'ta aşan toplam piyasa hacmi de, son 24 saatte yaklaşık 2.0 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 504 milyar dolara inerek, 1.5 trilyon doların üzerinde tutundu.Kripto para piyasalarında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 83 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden sekiz birim de düşenler arasındaydı.Toplam 8,591 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,674 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61.7'sini Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 113 milyar dolar düşüşle, 156 milyar dolara geriledi.Ancient Origins (Antik Kökenler) adlı akademik yayıncılık platformu da kripto para birimi bazlı ödemeleri kabul etmeye başladı.Platformdan yapılan açıklamada, "Geleneksel ödeme yöntemlerinin yanında, artık Bitcoin, Ethereum ve diğer kripto para birimleri üzerinden de ödemeleri kabul etmeye başladık" denildi.Bitcoin yatırımlarına katılan yeni şirketlerden biri de Dubai merkezli IBC Group oldu. Risk sermayesi şirketi, Miami 2.0 Blockchain Strategy Foundation'ın gelişimini hızlandırmak için 100,000 Bitcoin (bugünkü fiyatıyla 4.98 milyar dolarlık) alacağını açıkladı.Dubai IBC Grubu Başkanı Khurram Shroff, yaptığı açıklamada, Bitcoin yatırımının "Miami 2.0 Blockchain Stratejisi"nin gelişimi için kullanılacağını ve 2021'in sonunda, blockchain platformunun günde yaklaşık "200 milyar dolar işlem yapmasının imkan dahilinde olduğu"nu vurguladı. (Tablo)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı