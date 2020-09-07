BIST100 yüzde 0.97 yükseldi, dolar 7.46 lirada Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,089 puan ve 1,097 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.97 artışla 1,096.81 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,089 puan ve 1,097 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.97 artışla 1,096.81 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.25, BIST Mali Endeks 1.04, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.12 artıdaydı.

Haftanın veri gündeminde, Perşembe günü Mayıs-Haziran-Temmuz dönemi istihdam verileri bulunuyor. Temmuz ayı ödemeler dengesi verileri de Cuma günü açıklanacak.

Yeni gelen ekonomik verilerin toparlanma için olumlu sinyaller vermesinin etkisiyle, euro karşısında 1.20 düzeyinden hızla 1.18 doğru toparlanan dolar, iç piyasada da Cuma günü yükseldiği 7.45 lirayı da aşarak, yeni haftanın ilk işlem gününde 7.46 liranın üzerine yükseldi.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği ve 40 milyar 670 milyon liralık teklifin geldiği, 5 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 10.50, 10.57 ve 10.66 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise sırasıyla yüzde 11.02, 11.10 ve 11.20 oldu.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.4198 lira ve en yüksek 7.4651 lirayı gördükten sonra, 7.46 – 7.47 lira aralığında,euro en düşük 8.7626 lira ve en yüksek 8.8379 lirayı gördükten sonra, 8.83 – 8.84 lira aralığında,sterlin en düşük 9.8055 lira ve en yüksek 9.8886 lirayı gördükten sonra 9.83 – 9.84 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18125 - 1.18493 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18317 düzeyindeydi.En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 12.00, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 13.65 ile külçe altında gerçekleşti.Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; euro yüzde 7.40 ve dolar yüzde 3.69 kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 1.60, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 5.36 ve BIST 100 endeksi yüzde 8.86 kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde euro yüzde 8.98 ve dolar yüzde 5.23 kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 0,15, DİBS yüzde 3.97 ve BIST 100 endeksi yüzde 7.52 kaybettirdi.Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 53.21, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 52.89 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından euro yüzde 23.02, dolar yüzde 15.58, DİBS yüzde 5.85, mevduat faizi (brüt) yüzde 5.11 ve BIST 100 endeksi yüzde 0.69 kazandırdı.TÜFE ile indirgendiğinde euro yüzde 22.75, dolar yüzde 15.34, DİBS yüzde 5.62, mevduat faizi (brüt) yüzde 4.89 ve BIST 100 endeksi yüzde 0.47 kazandırdı.

Kaynak: DHA