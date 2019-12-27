BIST100 yüzde 0.34 artışla başladı, dolar 5.93 lirada

27.12.2019 09:59 | Son Güncelleme: 27.12.2019 09:59

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), haftanın son işlem gününe, yüzde 0.34 artışla 114 bin 35 puanda, BİST Banka Endeksi de 159 bin 205 puan ile yatay başladı.

Perşembe gününü yüzde 0.29 artışla 113 bin 653 puanda tamamlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.34 artışla 114 bin 35 puanda başladı.

BİST Bankacılık Endeksi bir önceki kapanış düzeyine göre bir değişim göstermeyerek haftanın son işlem gününe 159 bin 205 puanda başladı.Tahvil bono piyasasında ise, 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik getirisi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik getirisi bir değişim göstermeyerek yüzde 12.18 ve yüzde 11.77 düzeylerinde sabit kaldı.Erken işlemlerde;dolar en düşük 5.9292 lira ve en yüksek 5.9447 lirayı gördükten sonra, 5.93 - 5.94 lira aralığında,euro en düşük 6.5741 lira ve en yüksek 6.6146 lirayı gördükten sonra, 6.60 - 6.61 lira aralığında,sterlin en düşük 7.6957 lira ve en yüksek 7.7303 lirayı gördükten sonra 7.72 – 7.73 lira aralığında işlem görüyordu.İş Yatırım'ın, "Tatil sonrası fiyatlamalar, asgari ücret zammı ve yerli otomobil" başlıklı günlük piyasa bülteninde, şu değerlendirme yapıldı: "Dün Noel tatili sonrası ilk işlem gününde ABD endeksleri, teknoloji hisseleri önderliğinde yeni rekor kapanışlar yaptı. Asya piyasaları da Japonya hariç yükselişte. Bugün işlem hacimlerinde de bir miktar toparlanma görebiliriz. BIST dünkü işlemlerde 114 bin 500 seviyesinden gelen kar satışları ile önceki güne göre hafif artıda 113 bin 650 seviyesinde kapanış yaptı. 114 bin 500 seviyesi geçilmesi halinde 115 bin seviyesi hedeflenecektir. 112 bin seviyesini stop loss olarak kullanarak uzun pozisyon alınabileceği görüşümüzü koruyoruz."Asgari ücret artışı 2020 yılı için TUİK'in tavsiyesine yakın yüzde 15 olarak açıklandı. Yüzde 3.0 oranında bir reel artışa denk geliyor. Öte yandan işverene 100 lira (500 kişinin üstü) ve 150 lira (500 kişinin altı) olarak ödenen kişi başına devlet katkısı 75 liraya düşürülüyor. Katkı payının azalması çalışan başına ilave yüzde 1.4'lük artışa denk geliyor. Dolayısıyla 500 kişiden fazla çalışanı olan şirketler için toplam reel maliyet artışı yüzde 4.4 civarında olacak. Özellikle emek yoğun sektörlerde şirketler üzerinde hafif bir maliyet baskısı yaratabilir."Bugün görücüye çıkacak olan yerli otomobilin yatırım detayları Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre toplam yatırım tutarı 22 milyar lira olacak. Bursa'da yapılacak üretim tesisinin kapasitesi ise 175 bin olacak. Ortaklar 2023 yılına kadar 3.5 milyar lira sermaye koyacak."

Kaynak: DHA