BIST100 yüzde 0.22 düştü, dolar 7.43 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,470 ve 1,484 puan arasında dalgalandığı yılın son işlem gününü, yüzde 0.22 düşüşle 1,476.72 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.14 ekside, BIST Mali Endeks yüzde 0.20 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.50 eksideydi.

Küresel piyasalarda doların yaklaşık iki yılın en düşük düzeylerine gerilemesi ve yıl sonu nedeniyle artan kurumsal döviz satışlarının etkisiyle önemli ölçüde gerileyen kurlar, yılın son işlem gününe de bu düzeylerde dalgalandı.

Yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 25 Aralık ile biten haftada 234.81 milyar dolar ile yeni tarihi zirveye yükseldi. TCMB verilerine göre yerleşiklerin 2020'de kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 41.2 milyar dolar artış gösterdi. Artışın 28 milyar dolarlık kısmı bireysellerden 13 milyar dolarlık kısmı ise kurumsallardan geldi.Verilere göre bireysellerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları tarihi rekora yükselerek 148.3 milyar dolar oldu. Kurumsallarda 86.47 milyar dolar ile tarihi rekorun sınırlı altında oluştu. Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3424 lira ve en yüksek 7.4936 lirayı gördükten sonra, 7.43 – 7.44 lira aralığında,euro en düşük 9.0285 lira ve en yüksek 9.2087 lirayı gördükten sonra, 9.11 – 9.12 lira aralığında,sterlin en düşük 10.0188 lira ve en yüksek 10.2388 lirayı gördükten sonra 10.14 – 10.15 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.22849 - 1.23101 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.22914 düzeyindeydi.TCMB'nin 200 baz puan artışla politika faizini yüzde 17'ye çektiği Para Politikasu Kurulu (PPK) kararına ilişkin özetlerde, yakın dönem göstergeleri ve yüksek frekanslı verilerin,iktisadi faaliyetin Ekim ayı ortalarından itibaren ivme kaybetmeye başlamakla birlikte son çeyrek genelinde güçlü bir seyir izlediğine işaret ettiği belirtildi.Aralık ayında altın hariç ithalat kısmen azalmakla birlikte yüksek seyrederken, altın ithalatında bir miktar yavaşlama gözlendiği belirtilen özetlerde, "Para politikası duruşu, enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü riskler dikkate alınarak, temkinli bir yaklaşımlaenflasyonun düşürülmesi ve orta vadede fiyat istikrarı hedefine ulaşılması odağında belirlenecek" denildi.İç talep koşulları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki bozulma, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam ttiği vurgulanan özetlerde, "Bu doğrultuda Kurul, enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yenidentesisi için, 2021 yılsonu tahmin hedefini göz önünde bulundurarak, güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verdi" denildi ve eklendi: "Önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığı, enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla sürdürülecek."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı