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BIST100 120 bin puanın üzerinde başladı, dolar 6.85 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), Salı gününde yüzde 0.75 artışla 120 bin 170 puanda başladı.

BIST100 120 bin puanın üzerinde başladı, dolar 6.85 lirada
21.07.2020 09:56 | Son Güncelleme: 21.07.2020 09:56

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), Salı gününde yüzde 0.75 artışla 120 bin 170 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.82, BIST Mali Endeks yüzde 0.87, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.74 yükseldi.

Asya borsaları, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin ekonomik kurtarma paketi üzerine anlaşması ve Covid-19 aşısına ilişkin umutların desteğinde yükselen risk iştahıyla yükseldi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1.5 yükselerek son dört ayın en yüksek düzeyine yaklaştı.

İş Yatırım'ın, "Yükseliş devam ediyor..." başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya borsalarındaki yükseliş devam ediyor. Avrupa Birliği ülkelerinin 750 milyar euroluk bir destek fonu üzerinde anlaşması ve korona aşısı konusunda sağlanan ilerleme yükselişi destekliyor. Florida ve Kaliforniya gibi eyaletlerde salgın nedeniyle ekonominin yeniden kapatılması ihtimalinin artması risk iştahını etkilemedi."Türkiye varlıkları dünyanın gerisinde kalmaya devam ediyor. Munzam karşılık oranlarındaki artış nedeniyle baskı altında kalan banka hisseleri endeksteki yükselişi yavaşlatıyor. "MSCI Türkiye gelişmekte olan piyasaların aybaşından yüzde 9.0, sene başından beri yüzde 17 gerisinde bulunuyor."ABD vadelileri ve Asya piyasaları Borsa İstanbul'da yüzde 1.0 civarı bir açılışa işaret ediyor. Borsa İstanbul için direnç seviyeleri olarak 120,500 – 122,000 seviyeleri öne çıkıyor. "Şirketler cephesinde önemli bir haber akışı yok. Yurtdışında büyük ABD bankalarının yurtiçinde Arcelik ve Tav'ın ikinci çeyrek karları bekleniyor."Merkez Bankası'nın Perşembe günü faizleri sabit tutması bekleniyor. Bir sonraki faiz adımı (uzun süre sonra) muhtemelen yukarı yönlü olacak."Merkez Bankası'nın VIOP ta doviz işlemlerinde sonbahar vadelilerde satışa geçmesini fiziki kur talebini erteleyen ama ortadan kaldırmayan bir gelişme olarak görüyoruz."AB ülkelerinin uzlaşmasının etkisiyle euro da, dört ayın en yüksek düzeyine çıktı. Küresel piyasalardaki gelişmelere karşın, iç piyasada dolar 6.85-6.86 lira bandından uzaklaşmıyor. "Dolar/lirada görünümün değişmiyor" başlıklı Ünlü&Co/DAHA analizinde şöyle denildi: "Son derece dar bir bant aralığında işlem görmeye devam eden dolar/lirada görünüm değişmiş değil. Yatay harekete bağlı olarak teknik göstergeler de yön göstermekten son derece uzak bir tablo çiziyor. Kurda yukarı yönlü eğilim sınırlı kaldığı gibi anlamlı bir geri çekilme de göremiyoruz. Öyle ki, paritenin 1.1470 sınırına kadar yükselmesi ve dolar endeksinin 96 seviyesinin altına gerilemesine karşın kurun 6.85'in üzerinde kalmaya devam etmesi dikkat çekiyor. Hafta içindeki Para Politikası Kurulu toplantısından da değişiklik beklenmediğini düşünürsek kurun haftanın geri kalanında da bant hareketine bağlı kalacağını tahmin ediyoruz."Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8451 lira ve en yüksek 6.8593 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,euro en düşük 7.8334 lira ve en yüksek 7.8669 lirayı gördükten sonra, 7.84 – 7.85 lira aralığında,sterlin en düşük 8.6754 lira ve en yüksek 8.7029 lirayı gördükten sonra 8.69 – 8.70 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.1423 - 1.1469 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1439 düzeyindeydi.QNB Finansbank analizinde, BIST100'de 119,500 düzeyinin üzerinde ilk planda 120,600 direncinin ön plana çıktığına işaret edilerek, "ABD piyasalarındaki yükseliş global olarak iyimserliği artırmakta. 118,300 destek seviyesi üzerinde endekste görünüm olumlu" denildi ve şu konuların altı çizildi: "TL Bonolar: Hazine ihaleleri bugün de devam ederken, 10 yıllık tahvilde sınırlı geri çekilme var, gösterge tahvilde ise PPK kararı öncesinde yüzde 10 seviyesi üzerinde kalınabilir."Dolar/lira: Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında sınırlı değer kazanma eğiliminde. TCMB yeniden VIOP döviz piyasasında işlem yapmaya başlarken, dolar kuru 6.85 civarında yatay."Euro/dolar: AB liderler zirvesinde anlaşmaya varılırken, 1.1430 civarı seyir sürüyor. 1.15 direnci halen geçerli. Dolar endeksi 96 altında kalma eğiliminde."ABD'de Coca Cola ve Philip Morris 2Ç finansallarını açıklayacak."Hazine 13 ay vadeli kuponsuz devlet tahvilinin ve 4 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvilin ilk ihracını gerçekleştirecek."ABD'de Covid-19'a karşı trilyon dolarlık yeni teşvik paketinin görüşmeleri başladı."AB liderleri 390 milyar eurosu hibe olmak üzere kurtarma fonu üzerinde anlaştı."Başta Amazon ve Zoom şirketlerine gelen yoğun alımlar ile ABD endeksleri yükselişini sürdürürken, Avrupa'da da liderlerin kurtarma paketi üzerinde anlaşması ile iyimserliğin korunması beklenebilir. "Lira varlıklarda da pozitif seyir bekliyoruz, endekste 120,600 direnç konumunda."ABD endekslerinden S&P 500 ve Nasdaq olumlu kapanış gerçekleştirirken, bu sabah Asya borsalarında alıcılı bir seyir hakim."AB'nin kurtarma paketi ve bütçe konusunda anlaşmaya varması gün içerisinde Avrupa borsalarına destek sağlayabilir. "BIST100 Endeksi'nin yurtdışı borsalara paralel yukarı yönlü bir seyirle güne başlamasını bekliyoruz."ABD endekslerindeki yükselişe karşın ABD tahvil faizlerinde belirgin değişiklik yok, 10 yıllık tahvil yüzde 0.60 seviyesinin hemen üzerinde. Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk primi de 500 üzerinde kalma eğiliminde."

 


Kaynak: DHA

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