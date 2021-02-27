Bisiklette antrenör kursu Konya'da düzenlendi

Konya'da yapılan Bisiklet Antrenör Eğitim Kursu tamamlandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, 1, 2 ve 3. kademe antrenör kurslarının gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Şimdiye kadar açılmış olan antrenörlük kurslarının içinde en iyisi olan bu kursumuz, federasyonumuz açısından önemli olduğu kadar sporcularımız açısından da büyük bir şanstır. İnanıyoruz ki yüksek bir noktaya gelmiş olan antrenörlük eğitimleri kesinlikle bundan sonra daha da geriye gitmeyecektir." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar