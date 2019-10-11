11.10.2019 23:27

Bisikletiyle gezmeye çıkan 6 yaşındaki Mehmet, ölü olarak bulundu

SAMSUN'da bisikletiyle gezmeye giden Mehmet Çınar Şahin, (6) dedesinin teknesinin yanında boğulmuş halde bulundu.

Olay, 19.30 sıralarında 19 Mayıs ilçesi Dereköy Balıkçı Barınağı'nda meydana geldi. Sabah saatlerinde bisikletiyle gezmeye çıkan ve 13.00'dan bu yana haber alınamayan Menmet Çınar Şahin hakkında ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunuldu. Öğle saatlerinden buyana ilçe genelinde aranan Şahin'in bisikleti, jandarma ekiplerince liman kıyısında bulundu.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Olay yerine geçen İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve Sahil Güvenlik ekipleri, denizde yaptığı arama sonucu Şahin'in cansız bedenini dedesine ait teknenin hemen yanında buldu. Oğlunun ölü olarak bulunduğu haberini alan Serkan Şahin, olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Göz yaşlarına hakim olamayan Serkan Şahin, akrabaları tarafından sakinleştirildi. Bisikleti de dedesine ait teknenin hemen yanında bulunan Şahin'in, kıyıdan tekneye çıktıktan sonra denize düşüp boğulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Şahin'in cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA