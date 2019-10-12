Bisiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Bisiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl İlçesinde otomobil ile bisiklet çarpıştı, kazada iki çocuk yaralandı.

12.10.2019 21:38
Bisiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl İlçesinde otomobil ile bisiklet çarpıştı, kazada iki çocuk yaralandı.


Alınan bilgilere göre, Yeni Mahalle Esenler Caddesi'nde bisikletle seyir halinde olan bisiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada yere düşen Yasin B., (12) ile İbrahim B., (10) yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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