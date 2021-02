Birikimini oraya yatırmıştı... Demet Özdemir yeni evine taşındı

Dizi ve reklamlardan kazandığı parayla akıllıca bir yatırım yapan Özdemir, aylardır evinin dekorasyonuyla uğraşıyordu. Hatta işler bir türlü bitmeyince kirada oturduğu Acarkent'teki dairesinden çıkmış, yakın arkadaşı Saadet Özsırkıntı'nın yanına taşınmıştı.

Güzel oyuncunun evinin tadilatı sonunda bitmiş. Demet Özdemir geçtiğimiz günlerde yeni evine taşınmış. Şimdilerde set yoğunluğundan evinin tadını tam çıkaramasa da, kendisine "güle güle oturun" temennisinde bulunmak istiyorum.

Çiçekçi oldu

Cemiyetin ünlü ismi Rezzan Benardete, lüks bir çiçekçi açmak için ortağı Hande Korgül Abut'la birlikte kolları sıvadı. İşin en iyisini yapmak için de çiçek tasarımının "süperstarı" Yunus Karma'yla anlaştı.

Cemiyet dünyasının tanınmış isimlerinden iş kadını Rezzan Benardete, iş ortaklıklarına bir yenisini daha ekledi. İç mimar Tayfun Mumcu'yla birlikte mobilya markası "Trezz"i yaratan, modacı Banu Bora ile "In The Mood For Love" adı altında moda koleksiyonu çıkaran Benardete, şimdi de Hande Korgül Abut ile çiçek tasarımı işine girdi.

"Louloudis" adını verdikleri çiçek dükkanlarını Arnavutköy'de açan ikili, tabii ki sıradan çiçek tasarımları yapmayacak. Her ikisi de cemiyetin köklü ailelerinden olan ortaklar, çok daha lüks ve sıra dışı tasarımlar peşinde. O nedenle "çiçek dünyasının süperstarı" olarak anılan Yunus Karma ile anlaşan Rezzan Benardete ve Hande Korgül Abut, yeni girişimleri için oldukça heyecanlı.

Rezzan Benardete

Bugüne kadar sadece kendi markaları değil, Cup of Joy, Morini, Tablestales gibi inandığı işlere de yatırım yapan Rezzan Benardete, aksesuvar markası "RB Living"in aktif olan ve 8 bin 100 takipçisi bulunan Instagram hesabını da "Louloudis" olarak değiştirmiş. Belli ki bu işe çok inanıyor...

Acarkent'te hamburgerci açacak

"Etin süperstarı" Nusret Gökçe de yeni dükkanı için kolları sıvamış! New York'tan Doha'ya 18 restoranı olan Gökçe, Acarkent'te bir şube daha açmak için Erdinç Acar'ın kapısını çalmış. Acarkent'in elit kitlesini gözüne kestiren Nusret, buraya hamburgerci açmak istiyormuş.

İkili arasındaki görüşmeler sürüyormuş, ancak henüz bir anlaşmaya varmamışlar. Bütün restoranların hala kapalı olduğu bu günleri yatırım fırsatı olarak değerlendiren Nusret Gökçe, bakalım Acarkent'te arzu ettiği dükkan yerine sahip olacak mı...

Erdinç Acar

Ayşe Duru 1 yaşında

Türkiye'nin tanınmış işadamlarından Lütfi Öztanık ve eşi Mesude Öztanık'ın oğulları Cenk Öztanık, 2018 yılında hayatını Ecem Öztanık'la birleştirmişti. Çift, 2020'nin şubat ayında ilk bebekleri Ayşe Duru'yu kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Geçtiğimiz günlerde 1 yaşına giren Ayşe Duru için minik bir kutlama organize eden Öztanık çifti, mutluluklarını dostlarıyla da paylaştı. Ben de Ayşe Duru'nun yeni yaşını kutluyorum, nice yıllara...

Ecem Öztanık-Cenk Öztanık-Ayşe Duru

