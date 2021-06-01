Birer birer iş sahibi oluyorlar! Çalışmak isteyen kadınlar için önemli adım

Tuzla Belediyesi'nin kadın istihdamına yönelik hayata geçirdiği Gönül Elleri Çarşısı projesi kapsamında 10 kadın daha istihdam edildi. Projenin paydaşları arasında yer alan Rosebella kozmetik firmasının kurucusu Hacer Aydın, firma olarak kadın istihdamını desteklediklerini belirterek, bu ve bu tarz projelerin iş hayatı açısından çok önemli olduğunu dile getirdi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın projelendirmesiyle hayata geçirilen ve kadınların iş hayatına katılmasını sağlamayı amaçlayan Gönül Elleri Çarşısı, faaliyetlerine tam gaz devam ediyor. Kadınların istihdam edilerek ekonomik hayata katılmasını hedefleyen projenin destekçileri arasında yer alan Rosebella kozmetik firması ile Tuzla Belediyesi arasında gerçekleştirilen iş birliği sonucunda 10 kadın daha iş sahibi oldu. Rosebella kozmetik firması kurucusu Hacer Aydın, Gönül Elleri Çarşısı'nın kurucu gönüllülerinden olan Tuğba Muslu ile birlikte Gönül Elleri Çarşısı'nı gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AYDIN: BİR KADIN VE İNSAN OLARAK MUTLULUK DUYDUM

Gönül Elleri Çarşısı'nda çalışan kadınlarla sohbet ettikten sonra düşüncelerini dile getiren Rosebella kozmetik firmasının kurucusu Hacer Aydın, kadınların azim ve özverisi nedeniyle mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu güzel iyilik hareketini keşfettikten ve tanıdıktan sonra bizim firmamızınız içerisinde paketleme işlerimiz oluyordu. El yapımı sabunların el ile paketleme işlerimiz oluyor. Bu ürünlerimizi hem ihracata gönderiyoruz hem de büyük perakende firmalarına veriyoruz. Bu paketleme işlemini ben buraya taşımak ve bir anlamda desteklemek istedim. Çünkü kadınların desteklendiği her yer benim için çok kıymetli ve değerli. Tuğba Hanım'ı burada canı gönülden tebrik ediyorum. Bugün Gönül Elleri Çarşısı'nı detaylı bir şekilde gezdim. Atölyeleri gördüm, kadınların nasıl desteklendiğini gördüm. Güzel ürünlerin nasıl ortaya çıktığını gördüm. Hem hayranlık duydum, hem de inanılmaz bir gurur duydum. Bir kadın ve insan olarak. Toplumumuzun bu tarz kuruluşlara çok ihtiyacı var. Ben ucundan bir desteğimi verdim ve sonuna kadar desteğimi sürdürmeye devam edeceğim. Buradan tüm kadın ve erkek girişimcilere çağrıda bulunmak istiyorum. Gönül Elleri Çarşısı'na destek olun. Burada bu kadınlar desteklendiği zaman bir güç kazanmış oluyorlar. Hem kendi evlerine katkı sağlamış oluyorlar. Hem de kendi çocuklarına karşı toplumda bir kimlik kazanmış oluyorlar. Hem de farklı bir ortama girip meditasyon yaşıyorlar. Bu beni çok duygulandırdı. Kadınlar o kadar güzel eğitilmiş ve o kadar güzel işler çıkartıyorlar ki, bu oluşumun sözde kalmasını özünde samimiyet ile çalıştığını gördüm. O yüzden çok duygulandım" dedi.

"HACER HANIM GİBİ GÜÇLÜ KADINLARIN DESTEĞİ ÖNEMLİ"

Gönül Elleri Çarşısı'nın kurucu gönüllülerinden Tuğba Muslu ise Aydın gibi güçlü iş insanlarının desteğinin önemli olduğunu kaydederek proje hakkında şunları dile getirdi:

"Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı olarak, 4 bin 500 kadın kent gönüllümüz ile 12 yıldır burada hizmet vermekteyiz. 12 komisyonumuz her alanda ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya devam ediyor. Bunun yanında, üretim için 'İyilik Atölyesi' kurduk. Bu atölyede yine 12 yıldır kadınlarımız üretime, aile bütçelerine katkı sağlamak için bir aradalar. Meslek edinme adına da onlara her türlü eğitimi ve desteği veriyoruz. Zaman zaman firmalardan iş bağlantısı kurarak, kadınlarımıza burada üretim yaptırıyoruz. Dönüşümü yine onlara oluyor. Biz burada sadece aracı durumdayız. Bugün Hacer Hanım burada, kendisi üretim yapımızı görüp firması ile beraber bizlere destek olmak istedi. Sağ olsunlar kendileri bizzat gelerek bizleri ziyaret ederek faaliyet alanlarımızı gördüler. Biz her zaman söylediğimiz gibi burasını kadın desteği ve kadın gücü ile ayakta tutuyoruz. O yüzden böyle güçlü kadınlarımızın bize destek vermelerini çok önemsiyoruz. Çünkü bir toplumu ayakta tutmanın en büyük faktörü kadınlarımız"