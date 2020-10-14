"Bir tek Malanga Sarr'ı alamadık" diyen Ali Koç'tan G.Saray'a dikkat çeken gönderme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarıyla bir araya geldiği sohbet toplantısında birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli kulübün mali durumuyla ilgili bilgiler veren Koç, transfer döneminde isteyip de alamadıkları tek bir futbolcu olduğunu belirtti.

Sarı-lacivertlilerin başkanı, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Fenerbahçe ile ilgili yaptığı açıklamalara yanıt verdi ve sarı-kırmızılı kulübün geçtiğimiz sezon yaptığı transferlere de gönderme yaptı.

Ali Koç'un yaptığı açıklamaların tamamı şöyle;

Transferleri Ali Koç yapmadı, Fenerbahçe Spor Kulübü yaptı. Limit konusunda her sezon yaygara yapılıyor. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar deniyor. Fenerbahçe'nin MHK'si, Fenerbahçe'yi kollayan federasyon başkanı, Fenerbahçeli medya... Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar gibi bir sürü yakıştırmalar yapılıyor. Geçen seneki Zorlu olayı gibi algı yaratma var. Bu seneki de limitleri aştı, kuralları dinlemedi benzetmeleri var. Her sene bunları yaşıyoruz. Fenerbahçe söz konusu ise bu algı yöntemleri bayat yemek gibi önümüze konuyor. Buna alet olan medya mensupları da oluyor. Bazıları o sahnenin, tiyatronun parçası olmayı düşünüyor, bu büyük bir saçmalık.

"BİZE VERİLEN LİMİTLER GERÇEKÇİ DEĞİLDİ"

Geçen sene devre arasında transfer yapmak istedik. Sol bekti en büyük açığımız. Bankalarla ötelemeler yaptık. Yeni çözüm önerileri sunduk. Bizim limitimiz transfer yapmamıza mümkün kılmadı. Sadık'ın fedakarlığı ile Falette alındı. Belki de bu şampiyonluğa mal oldu. Geçen sene 20. hafta şampiyonluğun en büyük favorisi Fenerbahçe gösteriliyordu. Kabus gibi bir 7 hafta yaşadık.

"EN BÜYÜK KATKIYI FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ VERDİ"

Harcama limiti konusunda en büyük katkıyı Fenerbahçe ve Beşiktaş vermiştir. Federasyona taslak sunumu yaptık, La Liga izlendi. Sunulan ile hayata geçiren arasında büyük fark vardı. Bu nasıl VAR geldi, her sene üstüne bir şeyler ekleniyor. Biz bu sistem yanlış sürdürülebilir olmaz dedik. Bankalar ile yapılan yapılandırmada, ana para ödemeleri harcama limitini belirleyen en büyük faktördü. Limitlerimiz düşük çıktı. Ana parayı öteleyenlerin daha farklı çıktı. Bize verilen limitler gerçekçi değildi.

"SADECE 1 FUTBOLCU 3 MİLYON EURO ÜSTÜNDE"

"Limitler eksi çıkacak dediğimizde, oraya geldiğimiz zaman bakacağız dediler. Fenerbahçe'nin limiti düşük çıkınca kimse ses çıkartmıyor. Bütçe 90'lardan 60'lara indi. Maaş bordrosunda sadece bir futbolcunun 3 milyon euro üstü para alıyor, herkes geçmişe oranla düşük maaş aldı. Borçları indirdik. Bankalarla 561 milyon TL'lik bu sene ödenmesi gereken ana para Ekim 2021'e ötelendi. Fenerbahçe'nin limiti yükseldi. 22 milyon euroluk satış yaptık. Bonserviste 8-9 milyon euro artı ile bitirdik. Kadromuzdan ayrılan oyuncularımızın maaşları da yüksekti. TFF'nin koyduğu kurallarla Fenerbahçe'nin hak ettiği şekilde harcama limitini yükseltti. Transfer yaptık, satışlar yaptık, kadromuzu boşalttık. Bunu onaylayan mercilere haksızlık yapılmamalı, kamuoyunu aptal yerine koymak gibi gözüküyor.

"MUSTAFA CENGİZ'İ DE ANLIYORUM"

Fenerbahçe Kulübü'ne yapılan iddiaları, söylemleri ciddiye alırsanız ağır ithamlar var. Biz onları ciddiye almamaya özen gösteriyoruz. Bunları onaylayan kurumlar var. Sürecin içindeki herkes suçlanıyor, itham ediliyor. Sayın Mustafa Cengiz başkanı anlıyorum, kulübün iç dinamikleri ve onların yarattığı baskı içinde böyle söyleme ihtiyacını duyuyor. Herkesin bir yoğurt yiyişi vardır.

"LİMİTLER İÇİN AYM'YE BAŞVURDUK"

Kavga etmemeye özen gösteriyoruz. Mecburiyeti hissetmiyoruz yapmamız gereken çok şeyler var. 177 milyon limitimizi görünce isyan ettik. Elimizdeki futbolcuları bile bu limite sokamazdık. Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yaptık. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gittik. Mülkiyet hakkına verilen zararlar söz konusu. 90 milyon eurolardan 60'lara geldik, hedefimiz 35-40 milyon euroya inmek. Galatasaray daha çok düşük, Beşiktaş aynı civarlarda.

"KASIMA KADAR SABRETSİNLER"

Bizim manevra alanımız bu sene daha geniş. Akıllıca transferler yaptık. Fenerbahçe'yi şampiyon ilan etmeleri bizi rahatsız ediyor. Transfer yapmak önemli değil, takım olmak önemli. Peşinen Fenerbahçe'yi şampiyon yapanlar ben demedim mi diyecekler? Puan kayıpları devam edecektir. Kasım ayının ortasına kadar bu sistem oturur. Taraftar sabırlı olmalı. Puan kayıpları olacaktır. Önemli olan takım olmamız. Sistemin oturması. Aile ortamını çok iyi yakaladık.

"ÇEKMEDİĞİMİZ ÇİLE KALMADI"

İyi yoldayız. Umutluyuz. 2 senede yaşamadığımız çekmediğimiz çile kalmadı şimdi mutlu olma şampiyon olma zamanı. Bu sene daha şanslıyız.

"HER SENE 18 TRANSFER SAĞLIKLI DEĞİL"

Her sene 18 transfer yapmak tabii sağlıklı değil. Biz takımım maliyetini 35-40 milyon Euro'ya düşüreceğiz.

"6-7 HAFTAYA BANKALAR ANLAŞMASI DUYURULUR"

Yapılandırma konusunda bankalarla yaptığımız görüşmeler olumlu ilerliyor. Faiz oranları, yeniden belirlenmiş Bankalar Birliği anlaşması 2+7 yıl olarak tüm kulüpleri kapsayacak şekilde revize edildi. Yeni anlaşma çerçevesinde, Fenerbahçe'nin 561 milyon liralık bu yıl olan ödemesi 2021 Ekim'e ertelendi. 6-7 hafta sonra görüşmeler tamamlanır diye tahmin ediyorum.

"KULÜPLER YASASI'NDA TEHLİKELİ MADDELER VAR"

Kulüpler yasası ile ilgili süreç ve maddeler açısından ciddi çekincelerimiz var. Çok tehlikeli maddeler var. Çok ağır cezalar, ucu açık tanımlamalar var. Bu yapı FIFA ve UEFA nezdinde kabul görmeyebilir.

"5'TE 5 YAPACAK KADROLARA SAHİBİZ"

Futbol, erkek ve kadın basketbol ile erkek ve kadın voleybol şubelerinin tamamında şampiyonluk yaşayacak, 5'te 5 yapacak kadrolara sahibiz.

"ZAHAVI'Yİ HAYRETLER İÇİNDE İZLEDİK"

Zahavi ile hiç ilgilenmedik. Adam çıkmış Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmedim diyor. Hayretler içerisinde izledik.

"ALAMADIĞIMIZ TEK OYUNCU SARR"

Bu transfer dönemi isteyip de Fenerbahçe'ye alamadığımız tek oyuncu Malang Sarr oldu. Onu da Chelsea transfer etti.

"SADECE LOCA OLMAZ! TRİBÜNLER AÇILMALI"

Sadece locaların açılmasına karşıyım. Öyle olursa sadece zenginler izleyebilir. Ben belli bir yüzdeyle tribünlerin açılmasını isterim.

"ARABA FİYATINA TRANSFER YAPANLAR VAR"

Milyonlarca euronun konuşulduğu yerde hile ile hurda ile işimiz olmaz. Bu süreç içinde olan herkese hakarettir. Geçen sezon araba fiyatına transferler yapıldı. Kimse ağzını açmadı. Söz konusu Fenerbahçe olunca böyle oluyor.