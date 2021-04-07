Bir Tarih Hazinesi Beçin Kalesi'nin belgesel çalışmaları değerlendirildi

Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Bir Tarih Hazinesi Beçin Kalesi Belgeseli" Projesi değerlendirme toplantısı düzenlendi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici listesinde yer alan Türk kültürü ve tarihi açısından önemli bir yere sahip olan Beçin Kalesi'nin tanıtımı için yürütülen belgesel çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda çalışma stratejisi, iş akışı ve iş takvimi yeniden ele alındı.

Toplantıda "Bir Tarih Hazinesi Beçin Kalesi Belgeseli"nin çok sayıda akademisyenin danışmanlığında uluslararası standartlarda bir çalışma disiplini içerisinde gerçekleştiği, Belgeselin haziran ayı içinde tamamlanmasının planlandığı ve ilk gösterimi Beçin Kalesi'nde özel bir organizasyonla gerçekleştirilecek olan belgeselin galasında Aşkın Türkçesi Yunus Emre adlı özel bir konserin de düzenleneceği ifade edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Muğla genelinde öğrenci, öğretmen ve velilerin tarihi yerinde görüp öğrenmeleri bakımından konunun son derece önemli olduğunu ifade etti.

Vali Orhan Tavlı, bu çalışmanın Milas ve Beçin Kalesi tanıtımları için bir başlangıç olduğunu, yapılacak bütünsel iletişim ve tanıtım faaliyetleri ile söz konusu bölgenin önemli bir turizm destinasyonu haline geleceğini ifade etti.

Valilik 75. Yıl Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Proje Koordinatörü Sibel Saçal ve Belgesel Yönetmeni Bülent Sağlam katıldı.

Kaynak: Bültenler