Bir evin bahçesinde 505 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Bir evin bahçesinde 505 kök Hint keneviri ele geçirildi

Bir evin bahçesinde 505 kök Hint keneviri ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da, bir eve yapılan operasyonda bahçeye ekilmiş halde 505 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Malatya'da, bir eve yapılan operasyonda bahçeye ekilmiş halde 505 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçadağ ilçesi Başpınar Mahallesi'nde bir evde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarını aldı. Alınan ihbar üzerine harekete geçen ekipler, eve operasyon yaptı. Operasyon sonucu yapılan aramalarda evin bahçesinde ekili vaziyette 505 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ele geçirilen Hint kenevirleri sökülerek muhafaza edildi. Bahçesine hint keneviri eken şüpheli şah ise gözaltına alındı.

Şahısla ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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