"Bir Düş Gördüm", Hindistan'da izleyiciyle buluşacak

Yönetmen Murat Çeri'nin birçok festivalden ödülle dönen filmi "Bir Düş Gördüm", Chennai Uluslararası Film Festivali'nde gösterilecek.

Film, Hindistan'da bu yıl 18. kez düzenlenecek ve 18-25 Şubat'ta gerçekleştirilecek festivalde, "Dünya Sineması" seçkisinde sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Festivalde aynı zamanda bu yıl 2020 Oscar adayları, Cannes, Berlin, Venedik, Locarno, Roterdam, Busan ve Fecr Film Festivallerinden ödüller almış ya da yarışma kategorisine seçilmiş 40'a yakın film aynı seçkide seyirciyle buluşacak.

Festivalin "Dünya Sineması" seçkisine katılacak Türk filmleri arasında ayrıca Ali Özel'in "Bozkır" adlı yapımı ile Ercan Kesal'ın "Nasipse Adayız", Nisan Dağ'ın ise "Bir Nefes Daha" filmleri yer alıyor.

"Bir Düş Gördüm" filminin hikayesi ise şöyle:

"Tarık 8-10 yaşlarında şehirli bir çocuktur. Babası bir araba kazasında ölür. Kendisi hafıza kaybı geçirir. Annesi ise hastanede komadadır. Kimsesi olmadığı için köye dedesiyle ninesinin yanına gönderilir. Tarık kazadan dolayı hiçbir şey hatırlamasa da sürekli geçmişiyle ilgili simgesel rüyalar görür. Bir gün evlerinin yakınında arabanın çarptığı bir eşek ölü bulunur. Bu eşeğin yeni doğmuş bir de sıpası vardır. Tarık bu sıpayla kendi durumu arasında bir bağ kurar ve onu yaşatmayı kendine vazife bilir."

Film, yakın zamanda "Budapeşte Bağımsız Film Festivali"nde, "Bükreş Film Ödülleri Festivali"nde, "İbiza Uluslararası Bağımsız Film Festivali", panorama kategorisinde, İran'da ise "Roshd Film Festivali"nde yarışmaya devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı