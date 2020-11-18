"Bir Delinin Hatıra Defteri" 1500'üncü gösterisinde dijital gala yaptı

Erdal Beşikçioğlu'nun kapalı gişe oynadığı tek kişilik "Bir Delinin Hatıra Defteri" oyununun 1500'üncü gösterimi dijital platformda yayınlandı.

Erdal Beşikçioğlu'nun kapalı gişe oynadığı tek kişilik "Bir Delinin Hatıra Defteri" oyununun 1500'üncü gösterimi dijital platformda yayınlandı.

Tatbikat Sahnesi, 15 yılda yaklaşık 600 bin kişinin izlediği oyunun Fişekhane'deki gösterimini tiyatroseverlere çevrim içi olarak sundu.

Usta oyuncunun vinç üzerindeki sahne performansı "Seyretix" adlı platformdan izlendi.

Nikolay Vasilyeviç Gogol tarafından kaleme alınan "Bir Delinin Hatıra Defteri" oyunu, yaşadıklarıyla baş etmeye çalışan bir adamın hatıra defterinde yazanları konu ediniyor.

Cem Emüler'in uyarladığı ve yönettiği oyunun ışık tasarımını Mustafa Bal, ses tasarımını Tayfun Gültutan üstleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz