SBK Holding, ilaç devi Biofarma'yı İsviçrelilere sattı
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SBK Holding, ilaç devi Biofarma'yı İsviçrelilere sattı

17.02.2021 19:48 | Son Güncelleme: 18.02.2021 01:04
SBK Holding, ilaç devi Biofarma'yı İsviçrelilere sattı

Kara para aklama suçundan soruşturma geçiren SBK Holding, 2014 yılında satın aldığı ilaç sektörünün dev firmalarından Biofarma'yı İsviçre merkezli yatırımcı grubuna sattı.

SBK Holding, himayesinde bulunan Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi İsviçre merkezli bir yatırımcı grubuna sattı. Biofarma'nın satışı 10 Aralık 2020 tarihinde yurtdışı işlemlerde, 11 Şubat 2021 tarihi itibarıyla da yurtiçi işlemlerde tamamlanarak sonuçlandırıldı.

SBK Holding'in yaşadığı sıkıntıdan dolayı İsviçreli firmanın Biofarma'yı avantajlı bir rakama aldığı da öğrenildi.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI DA DEĞİŞTİ

Öte yandan Biofarma'nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Heinz Gisler oldu. Yönetim kurulu üyeliğine ise Biofarma'nın başkan vekilliğini yapan Çağlar Şendil yeniden getirildi. Çağlar Şendil SBK Holding'in iştiraklerinden Mega Varlık'ta üst düzey yönetici idi.

SBK HOLDİNG SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında 132 milyon dolar kara para aklandığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Savcılık, SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz ile 13 kişinin ve bütün şirketlerinin mal varlığına el koyduktan kısa süre sonra resen bu kararından dönmüştü.

Yapılan operasyonlarda ise aralarında Sezgin Baran Korkmaz'ın da bulunduğu 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, bir kişi tutuklanmış, iki kişiye de konuttan uzaklaşmama cezası verilmişti. Sezgin Baran Korkmaz'ın operasyondan kısa süre önce ise yurtdışına çıktığı tespit edilmişti.

SBK HOLGİNG, BİOFARMA'YI 2014 YILINDA ALMIŞTI

Temelleri 1945'li yıllarda atılan Biofarma, faaliyetlerini 1950-1989 yılları arasında İstanbul'un Mercan semtinde faaliyete başlamıştı.

1973 yılında Eczacı Mustafa ÖNCEL tarafından satın alınan ve sonrasında da Limited Şirkete dönüşen Biofarma, 1990 yılında, kuruluş yeri olan Mercan-İstanbul'daki tesislerinden Sancaktepe/İstanbul'daki 17.000 m²'lik arazi içerisinde inşa edilmiş 15.000 m²'lik modern tesislerine taşınmıştı.

Firma 1998 yılında Anonim şirket haline dönüştü. Biofarma, SBK tarafından 2014 yılında satın alınmadan önce Isanne S.a.r.l Lux. bünyesinde bulunuyordu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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