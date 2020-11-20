Binlerce Manisalı cuma namazı öncesi yağmur duasına çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Binlerce Manisalı cuma namazı öncesi yağmur duasına çıktı

20.11.2020 14:12 | Son Güncelleme: 20.11.2020 14:27

Binlerce Manisalı cuma namazı öncesi yağmur duasına çıktı Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi üzerine Manisa'da binlerce kişi yağmur duasına katıldı Cuma Namazı öncesi tüm camilerde merkezi sistemle yapılan yağmur duasına binlerce Manisalı katılarak bereket duası etti...

Binlerce Manisalı cuma namazı öncesi yağmur duasına çıktı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi üzerine Manisa'da binlerce kişi yağmur duasına katıldı

Cuma Namazı öncesi tüm camilerde merkezi sistemle yapılan yağmur duasına binlerce Manisalı katılarak bereket duası etti

MANİSA - Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve uzun zamandır yağmur yağmaması üzerine Manisa'nın merkez ilçesi Şehzadeler'de cuma namazı öncesi merkezi sistemle tüm camilerde yağmur duası yapıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde cuma namazı öncesi Şehzadeler İlçe Müftüsü Mehmet Cesur tarafından tarihi Hatuniye Camii'nde yağmur duası yapıldı. Dua, merkezi sistemle tüm camilerde aynı anda gerçekleştirildi. Cuma Namazı öncesi tüm camilerde merkezi sistemle yapılan yağmur duasına binlerce Manisalı katılarak bereket duası etti.

Hatuniye Camiinde yapılan yağmur duasına Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Binlerce Manisalı cuma namazı öncesi yağmur duasına çıktı
Binlerce Manisalı cuma namazı öncesi yağmur duasına çıktı
Binlerce Manisalı cuma namazı öncesi yağmur duasına çıktı
Binlerce Manisalı cuma namazı öncesi yağmur duasına çıktı
Binlerce Manisalı cuma namazı öncesi yağmur duasına çıktı
Binlerce Manisalı cuma namazı öncesi yağmur duasına çıktı
Binlerce Manisalı cuma namazı öncesi yağmur duasına çıktı
Binlerce Manisalı cuma namazı öncesi yağmur duasına çıktı
Binlerce Manisalı cuma namazı öncesi yağmur duasına çıktı
Binlerce Manisalı cuma namazı öncesi yağmur duasına çıktı
Binlerce Manisalı cuma namazı öncesi yağmur duasına çıktı
Binlerce Manisalı cuma namazı öncesi yağmur duasına çıktı
Binlerce Manisalı cuma namazı öncesi yağmur duasına çıktı
Binlerce Manisalı cuma namazı öncesi yağmur duasına çıktı
Binlerce Manisalı cuma namazı öncesi yağmur duasına çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK CANGEL

İlgili Haberler

Şuşa'da 28 yıl sonra ilk cuma namazı kılındı
Şuşa'da 28 yıl sonra ilk cuma namazı kılındı
Şuşa'da 28 yılın ardından ilk cuma namazı
Şuşa'da 28 yılın ardından ilk cuma namazı
Başkentte cuma namazı kıldıran Erbaş, okuduğu hutbede de temizliğin önemine dikkati çekti
Başkentte cuma namazı kıldıran Erbaş, okuduğu hutbede de temizliğin önemine dikkati çekti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Şafak Sezer Fatih Artman Acun Ilıcalı
Spor Mert Günok Ersun Yanal Caner Erkin Samet Aybaba Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kasım Antalya Fenerbahçe Bülent Arınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Binlerce Manisalı cuma namazı öncesi yağmur duasına çıktı - Manisa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.11.2020 14:39:00. #1.15#
title