Binlerce Manisalı cuma namazı öncesi yağmur duasına çıktı

Binlerce Manisalı cuma namazı öncesi yağmur duasına çıktı Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi üzerine Manisa'da binlerce kişi yağmur duasına katıldı Cuma Namazı öncesi tüm camilerde merkezi sistemle yapılan yağmur duasına binlerce Manisalı katılarak bereket duası etti...

Binlerce Manisalı cuma namazı öncesi yağmur duasına çıktı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi üzerine Manisa'da binlerce kişi yağmur duasına katıldı

Cuma Namazı öncesi tüm camilerde merkezi sistemle yapılan yağmur duasına binlerce Manisalı katılarak bereket duası etti

MANİSA - Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve uzun zamandır yağmur yağmaması üzerine Manisa'nın merkez ilçesi Şehzadeler'de cuma namazı öncesi merkezi sistemle tüm camilerde yağmur duası yapıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde cuma namazı öncesi Şehzadeler İlçe Müftüsü Mehmet Cesur tarafından tarihi Hatuniye Camii'nde yağmur duası yapıldı. Dua, merkezi sistemle tüm camilerde aynı anda gerçekleştirildi. Cuma Namazı öncesi tüm camilerde merkezi sistemle yapılan yağmur duasına binlerce Manisalı katılarak bereket duası etti.

Hatuniye Camiinde yapılan yağmur duasına Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK CANGEL