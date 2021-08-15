Bingöl Solhanspor 1 yıl sonra ilçede antrenmana çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bingöl Solhanspor 1 yıl sonra ilçede antrenmana çıktı

Bingöl Solhanspor 1 yıl sonra ilçede antrenmana çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bingöl'ün voleybol temsilcisi Bingöl Solhanspor takımı bir yıl aradan sonra ilçede antrenman yaptı.

Bingöl'ün voleybol temsilcisi Bingöl Solhanspor takımı bir yıl aradan sonra ilçede antrenman yaptı.

AXA Sigorta Efeler Liginde mücadele eden Bingöl Solhanspor, taraftarların talebi üzerine bir antrenmanı Solhan ilçesinde yaptı. 2019-2020 sezonunda Voleybol Erkekler 1'inci Liginden Efeler Ligine çıkan ancak salonun yükseklik ve tribün kapasitesi Voleybol Federasyonunun kriterlerine uymadığı gerekçesiyle maçlarına Bingöl merkez Karşıyaka Spor Salonunda çıkan Bingöl Solhanspor, bir yıl aradan sonra ilçede antrenmana çıktı. Solhan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü salonunda yapılan antrenmanı Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, Bingöl Solhanspor Kulübü Başkanı Ziya Sözen, Solhan Gençlik Merkezi Müdürü Zülfü Çalışkan, kulüp yönetimi ve taraftarlar izledi.

Antrenman sonrasında Kulüp Başkanı Ziya Sözen ve Kulüp Başantrenörü Mehmet Şahin açıklamalarda bulundular.

Bingöl Solhanspor olarak kendi yetiştikleri yere geldiklerini belirten Şahin, "Biliyorsunuz daha önce burası Voleybol Federasyonunun kriterlerine uymadığı için maçlarımızı Bingöl'de oynuyoruz. Zaman zaman bugün olduğu gibi bundan sonraki zamanlarda da bir çok kez Solhan'a geleceğiz, antrenman yapacağız. Takımın doğduğu yerdeki bütün seyircilerimizle, eski yöneticilerimizle beraber olmak, birleşmek istiyoruz. Biz bir bütünüz ve bu bütünlük içinde de sezon başlangıcını yapmış durumdayız. Allah'a şükür herhangi bir sakatlığımız yok. Yabancı oyuncularımızda geldi, bir tek Miskevish Belarus milli takımında olduğu için Avrupa Şampiyonası oynayacak eylülün 14-15'i gibi onun bize katılmasını bekliyoruz. Dolayısıyla takımımız nasip olursa ekimin 1, 2, 3'ünde 'Kupa Voley' oynayacağız. O tarihe kadar hazır olacağını umuyorum" dedi.

"Zaman zaman Solhan'da antrenmanlarımıza devam ediyoruz"

2021-2022 voleybol sezonu öncesi voleybol ile özdeşleşen Solhan ilçesine geldiklerini belirten Kulüp Başkanı Ziya Sözen ise "Takımımız Bingöl'de kalıyor. Seyircilerimizle buluşmak, zaman zamanda burada antrenman yaparak onlarla bir araya gelmek, voleybol özlemlerini gidermek için bugün Solhan ilçemizdeyiz. Takımımız şuan hazırlık döneminde. Yaklaşık 10 gün önce Bingöl'de toplandık hazırlıklarımız devam ediyor. Zaman zaman Solhan ilçemize gelerek bu antrenmanlarımızı sürdüreceğiz. Çünkü takımımızın hikayesi bu ilçede başladı. Şuan salonumuz efeler ligi kriterlerine uymadığı için maçlarımızı zorunlu olarak Bingöl'de devam ettiriyoruz. Bu ilçenin 7'den 70'e herkes voleybol sevgisiyle yatıp kalkıyor. Gençlerimizin voleybola olan ilgisi son derece yüksek. Bugün de onların isteklerini kırmama adına antrenmanda kendileriyle bir araya geldik. İnşallah önümüzdeki zaman zarfında da zaman zaman antrenmanlarımızı burada sürdüreceğiz. Zaman zaman burada hazırlık maçlarını yapacağız. Zaten lig başladığında da seyircilerimiz bizim en büyük destekçilerimiz olacaktır. Onlar Bingöl'e maçlara geldiklerinde hiçbir şekilde mağdur etmemek adına gerek Bingöl, gerek Solhan Belediyelerimizle işbirliği içerisinde onları inşallah Bingöl'e maçlara götüreceğiz" diye konuştu. - BİNGÖL

Bingöl Solhanspor 1 yıl sonra ilçede antrenmana çıktı
Bingöl Solhanspor 1 yıl sonra ilçede antrenmana çıktı
Bingöl Solhanspor 1 yıl sonra ilçede antrenmana çıktı
Bingöl Solhanspor 1 yıl sonra ilçede antrenmana çıktı
Bingöl Solhanspor 1 yıl sonra ilçede antrenmana çıktı
Bingöl Solhanspor 1 yıl sonra ilçede antrenmana çıktı
Bingöl Solhanspor 1 yıl sonra ilçede antrenmana çıktı
Bingöl Solhanspor 1 yıl sonra ilçede antrenmana çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mehmet Şimşek Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Şeyma Subaşı Burcu Esmersoy
Spor Muslera Lionel Messi Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bingöl Solhanspor 1 yıl sonra ilçede antrenmana çıktı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 13:41:54. #1.15#

title