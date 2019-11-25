Bingöl'de uyuşturucu operasyonu
BİNGÖL'de güvenlik güçlerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
25.11.2019 11:34 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:34
BİNGÖL'de güvenlik güçlerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
- Bingöl
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucunda merkeze bağlı Çeltiksuyu Köyü'nde uyuşturucu imalatı yapıldığını belirledi. Jandarma komando özel harekat timlerinin katılımıyla köyde düzenlenen operasyonda, boş arazideki çalılar arasına gizlenmiş 2 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Arazi sahibi gözaltına alındı.
- Bingöl
Kaynak: DHA