Bingöl'de çığ düştü, çocuklar son anda kurtuldu
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Bingöl'de çığ düştü, çocuklar son anda kurtuldu

Bingöl'de bir tepede çocuklar kayarak eğlenirken üzerlerine çığ düştü.

01.02.2020 21:35 | Son Güncelleme: 01.02.2020 21:43
Bingöl'de çığ düştü, çocuklar son anda kurtuldu

'de bir tepede çocuklar kayarak eğlenirken üzerlerine çığ düştü. Çocukların son anda kurtulduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Olay, ilçesine bağlı Keklikdere köyünde meydana geldi. Ara tatilde etkili olan kar nedeniyle kayak yapmak isteyen bir grup çocuk, köydeki tepeye çıktı. Burada kayak yapan çocuklar biranda küçük çapta meydana gelen çığın altında kaldı. Hem çığın hem de son anda kurtulan çocukların korku dolu anları başka bir arkadaşları tarafından saniye saniye cep telefonuna kaydedildi.


Öte yandan Bingöl'ün Solhan ilçesinde bir köyde çığ düşmesi sonucu da bir kişi kaybolmuş, arama çalışması başlatılmıştı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA
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