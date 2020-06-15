Bingöl'de artçı sonrası heyelan anı kamerada Bingöl'de artçı sonrası heyelan anı kamerada Bingöl'de artçı sarsıntı da meydana gelen heyelan sonucu kapanan yol, ekiplerin çalışmaları sonucu açıldı.

Bingöl'de artçı sonrası heyelan anı kamerada

BİNGÖL - Bingöl'de artçı sarsıntı da meydana gelen heyelan sonucu kapanan yol, ekiplerin çalışmaları sonucu açıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Bingöl'de meydana gelen depremin artçı sarsıntıları devam ediyor. Son olarak bugün saat 18.05'te meydana gelen 3.7'lik artçı sarsıntı sonrası Karlıova ile Yedisu ilçesi arasındaki heyelan oluştu. Heyelan nedeniyle kaya parçaları ve toprak iki ilçe arasında bulunan Kaynarpınar köyüne 10 kilometre kala yolu ulaşıma kapattı. Bölge de bulunan İl Özel İdaresi ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekipler kısa sürede bölgeye gelerek yolu yeniden ulaşıma açtı.

Öteyandan heyelan anı Akut ekibinin kamerasına saniye saniye yansıdı.O sırada ekipler panikle kaçarken her hangi bir sıkıntı olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA