Bingöl'de araçları kara saplanan elektrik ekipleri, 4 saatte kurtarıldı
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Bingöl'de araçları kara saplanan elektrik ekipleri, 4 saatte kurtarıldı

21.01.2021 11:16 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:21
Bingöl'de araçları kara saplanan elektrik ekipleri, 4 saatte kurtarıldı

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, tipiye yakalanan ve araçları köy yolunda kara saplanan 3 elektrik dağıtım şirketi çalışanı, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, tipiye yakalanan ve araçları köy yolunda kara saplanan 3 elektrik dağıtım şirketi çalışanı, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. 

Karlıova ilçesine 14 kilometre uzaklıkta bulunan Devecik köyündeki elektrik arızasını giderdikten sonra dönüş yolunda yoğun kar yağışı ve tipiye yakalanan 3 elektrik dağıtım şirketi çalışanının aracı, kara saplandı. İl Özel İdaresi'ne haber veren çalışanlara, karla mücadele ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucu ulaşıldı. Kara saplanan araç, kurtarılırken, ekip de ilçe merkezine getirildi.

 


Bingöl'de araçları kara saplanan elektrik ekipleri, 4 saatte kurtarıldı
Bingöl'de araçları kara saplanan elektrik ekipleri, 4 saatte kurtarıldı
Bingöl'de araçları kara saplanan elektrik ekipleri, 4 saatte kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serkan BİNGÖL

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