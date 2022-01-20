BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de açılan köy yolları tipi nedeniyle yeniden ulaşıma kapandı

BİNGÖL Bingöl'ün kırsal kesimlerinde kar yağışı yerini tipiye bıraktı, açılan birçok köy yolu yeniden ulaşıma kapandı.

Bingöl'de iki gündür etkisini sürdüren kar yağışı ve yoğun tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle İl Özel İdaresi hizmet ağı içinde bulunan birçok köy yolu dün ulaşıma açılırken, etkili olan tipi nedeni ile 281 köy yolu yeniden ulaşıma kapattı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri merkeze bağlı 76, Adaklı 32, Genç 59, Karlıova 38, Kiğı 25, Solhan 23, Yayladere 20 ve Yedisu ilçesindeki 8 köy yolunu ulaşıma açmak için yoğun bir mesai harcıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, "Vatandaşlarımızın kar esaretinde kalmaması için en ücra köyümüze kadar karla mücadele çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Kazasız belasız inşallah. Bizler cefasını çekmeye razıyız" diyerek çalışmaların devam ettiğini bildirdi.